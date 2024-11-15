【初出馬介紹】 伍廐靠初出馬打急攻？

星期日沙田日賽將係季內第一次跑11場，有14匹初出馬，包括有9匹自購新馬，1匹國際拍賣會新馬，同4匹自購馬。而伍鵬志派出3匹初出馬中，跑第3場四班1200米嘅澳洲4歲自購新馬「鼓浪高升」同跑第10場三班1400米嘅英國3歲自購馬「玩笑」被視為最有機會初出即勝嘅賽駒，前駒喺田泰安胯下試閘表現出色，後駒則吸引冠軍騎師潘頓，潘頓甚至為咗「玩笑」棄騎「智智多寶」，就睇吓潘頓眼光係唔係咁獨到。

R1 勁騷(PPG)

馬房：徐雨石

父系：Redwood

母系：Lazulia

同父系馬：一支箭

馬房上季至今初出即勝馬：無

R1 盛載富祿(PPG)

馬房：韋達

父系：Deep Field

母系：Nakataan

同父系馬：幸運旅程、中華盛景、遨遊氣泡

馬房上季至今初出即勝馬：無

R1 萬事掂(PPG)

馬房：告東尼

父系：Rubick

母系：Shamana

同父系馬：球星、包裝天將、新幹線

馬房上季至今初出即勝馬：競駿先鋒

R1 可期而遇(PPG)

馬房：姚本輝

父系：El Roca

母系：Donna Marie

同父系馬：怪獸奇兵、綫路神驊、駿先生

馬房上季至今初出即勝馬：無

R1 滿心星(PPG)

馬房：方嘉柏

父系：Vino Rosso

母系：Sombre Sea

同父系馬：一支箭

馬房上季至今初出即勝馬：無

R3 健康高球(ISG)

馬房：廖康銘

父系：Invincible Spirit

母系：Teppal

同父系馬：無

馬房上季至今初出即勝馬：譽友翔駒

R3 鼓浪高升(PPG)

馬房：伍鵬志

父系：Lean Mean Machine

母系：Carashan Girl

同父系馬：無

馬房上季至今初出即勝馬：錶之銀河、嘉應喝彩

R3 心福(PPG)

馬房：姚本輝

父系：Shooting To Win

母系：O'Angel

同父系馬：有鴻利、風繼續吹、大千眼界

馬房上季至今初出即勝馬：無

R3 喵喵怪(PPG)

馬房：巫偉傑

父系：Showtime

母系：Avanti Rose

同父系馬：無

馬房上季至今初出即勝馬：無

R3 豐辰(PPG)

馬房：徐雨石

父系：Almanzor

母系：Holly Holy

同父系馬：博愛先鋒

馬房上季至今初出即勝馬：無

R4 開心宇宙(PP)

馬房：丁冠豪

父系：Zacinto

母系：Kovka

同父系馬：無敵精英

馬房上季至今初出即勝馬：同得威、魯班精神

R10 玩笑(PP)

馬房：伍鵬志

父系：Siyouni

母系：Illaunmore

同父系馬：縱橫大進

馬房上季至今初出即勝馬：錶之銀河、嘉應喝彩

R10 銀亮奔騰(PP)

馬房：游達榮

父系：Dundeel

母系：Ain'tnofallenstar

同父系馬：龍城強將

馬房上季至今初出即勝馬：競駿皇者

R11 金多令(PP)

馬房：伍鵬志

父系：Press Statement

母系：Villa de Madrid

同父系馬：華麗再勝

馬房上季至今初出即勝馬：錶之銀河、嘉應喝彩