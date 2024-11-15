世界排名急升　精緻之道與名戰古城齊齊做阿二

浪琴全球最佳賽駒排行榜，日前就公布咗截至11月10日新一輪評分形勢，備受關注响結算前贏埋維省春季錦標嘅「精緻之道」，連埋新勝覺士盾，兩個星期內連勝兩項世界百大G1，令佢國際評分急升，不過都只係追平「名戰古城」嘅126分，仍要屈居做阿二。

目前排頭位嘅，仲係杜拜世界盃盟主「月桂河」仍以一分之先，以127分排响頭位，但從實際賽績，「月桂河」只係以泥地王看待，以「精緻之道」銳不可擋近況，比起剛响育馬者盃經典賽慘敗嘅「名戰古城」，「精緻之道」直落連贏4場G1，草地王者可以講當之無愧，強如香港馬王「浪漫勇士」，現時世界評分亦只得122。

比起「春秋分」以135分實至名歸成為世一，「月桂河」能否只以泥地績憑127分笑到最後，要睇埋嚟緊日本舉行嘅一哩冠軍賽同埋日本盃兩場賽果，因為有兩匹歐洲賽駒依然存在威脅。

現評124分嘅「卓倫谷」出戰一哩冠軍賽，莫雅能否搶番世一銜頭亦要靠佢，而出戰日本盃嘅「歌利巨人」現評125分，若然能夠响世界百大一級賽之首日本盃脫頴而出，絕對可以後來居上，登上世一寶座。而全球最佳賽駒排行榜，成績計算將會响11月30日結束。