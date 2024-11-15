3隻G1馬讓佢5磅　堅係賺到暈！

周日3場G2視為下月香港國際賽最後熱身，應屆馬王「浪漫勇士」強勢復出、加上「錶之銀河」與「嘉應高昇」兩匹新貴，戲碼矚目，當中「嘉應高昇」跨季6連勝愈戰愈勇，馬會短途錦標面對一眾蹄下敗將，希斯明星分子誓必再次展現短途王者霸氣，衝擊今季3連勝。

「嘉應高昇」上季憑驕人戰績獲選最佳新馬及最大進步馬匹，首季到港評分已破百，再經過今季兩連勝，先取特首盃，再於精英碗視「驕陽明駒」與「加州星球」如無物，更展現王者實力。希斯上仗賽後表示「嘉應高昇」今季首戰贏馬難度更高，縱使只是一班賽，卻成功克服負135磅與初跑變化地雙重考驗，而當時已覺得愛駒能成為本地短途頂級翹楚。

國際賽舉行前的3個星期，3項G2乃檢視本地代表的最後機會，「嘉應高昇」今番再面對一眾蹄下敗將，全場最高分馬因未曾贏過G1而負123磅，可謂優勢盡現，再奪G2呼聲高唱入雲。

加州星球具威脅

同場3匹曾勝G1之賽駒，「維港智能」與「賢者無敵」跑變化地才有優勢，餘下恐怕只有上年最佳短途馬「加州星球」較有威脅，上仗精英碗或許歸咎季內初出孭重磅兼銳氣不足，如今讓磅距離拉近形勢不俗。另外，剛戰憑新鮮感跑短途偷襲入Q之「驕陽明駒」亦屬奇兵，布文極罕造磅壓陣，是「嘉應高昇」爭取連勝心腹大患。