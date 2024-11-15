沈集成信心爆棚：浪漫勇士今戰對手唔強

香港馬王「浪漫勇士」周日復出，出爭2000米二級賽馬會盃，練馬師沈集成表示，儘管這匹8勝一級賽的佳駟目前尚未達至十足狀態，但與上季初出角逐東寶錦標時相比，現時的狀態更勝去年。

沈集成對「浪漫勇士」今戰充滿信心，他說：「馬兒現況良好，也做足備戰工夫。布文曾策騎牠試閘數次，而我們收到的報告都相當正面。當然牠未達到十足狀態，但現時的狀態比上季初前往墨爾本時好得多。馬兒不熟悉墨爾本的天氣，感到有點陌生，但現時牠留在香港顯得悠然自在。我觀看了麥道朗的一些出賽影片，他最近狀態勇銳，加上今仗對手不算太強，所以我有信心牠能交出好表現。」

此外，沈集成正部署「浪漫勇士」明年征戰中東，目標包括2月的1800米泥地一級賽沙特盃，以及4月舉行的2000米泥地一級賽杜拜世界盃，而目標也包括讓「浪漫勇士」嘗試追平「金鎗六十」10勝一級賽的香港紀錄，並超越該匹已退役馬王的總獎金紀錄。

沈集成續說：「馬兒鬥心濃烈，只是我常常忘記牠已年屆6歲，還一直以為牠只有3歲。牠操練時顯得非常輕鬆，但當進入賽道及閘廂後便會變得十分認真，陣上總會竭盡所能。」