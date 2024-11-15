星期日又可以大嗌J-MAC喇！

麥道朗周日早上殺到香港，隨即入場啟動搏殺模式共騎9駒，與馬王「浪漫勇士」合體爭馬會盃，固然志在必得，另外更有兩位澳洲友好練馬師力撐，希斯新勝馬「智智多寶」，以及蔡神仙旗下的「星際快車」，大有機會造就騎者，炮製連場接風頭馬。

今季崔護重臨，麥道朗將由周日賽事起客串5個禮拜，直至12月22日賽事，此子近年在港客串分屬人氣王，受歡迎程度比起一哥潘頓不遑多讓，明日大賽日重臨客串，已經惡馬如雲，3場G2俱有坐騎，馬王「浪漫勇士」乃必然擂台躉，另外故劍重逢之「遨遊氣泡」，爭標機會也是不容低估。

麥道朗近季除沈集成之外，與蔡約翰及希斯也是合作緊密，尤其神仙，上季麥道朗客串首場賽事，即以「氣勢」一擊即中成為接風頭馬，明日騎練再度攜手，「嫡愛心」要在馬會短途錦標突圍而出，或許存在難度，反而廐侶「星際快車」雖然上季來港未贏過，但田草1000米4戰全數上名，以此駒去季在港首戰，由麥道朗策騎與另一匹直路王「水晶酒杯」單打獨鬥僅敗，故劍重逢伺準強項出擊，交代心態明顯。

絕非潘頓棄騎

此外，希斯新勝馬「智智多寶」交由麥道朗出擊，勿以為潘頓贏完新升班而放手，此駒前仗贏馬，潘頓也是放手改騎「初戀」，結果布文接手將其擊敗，季內輪流由澳洲幫兩大高手完成連捷，馬匹更換配搭增強新鮮感，更加展現威力，今次輪到第3位頂流高手麥道朗接棒，絕對可以成為騎者另一匹接風頭馬。