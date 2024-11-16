【分秒在握】「騎王」「練王」全數退款有例可循

有關剛周三「騎師王」及「練馬師王」退款的安排，筆者想再深入談談。有人會認為馬會今次很「慷慨」，因為落敗了的注項亦有退款安排，其實筆者並不這樣認為，首先，在剛周三的情況，是沒有「勝出者」，換言之在這樣的邏輯下，亦不應該有「落敗者」，否則殺了部分注碼，但同時又沒有將款項派出去，道理上是說不通的。如果話這是對賭項目，安排與「同中同分」彩池不同，這就更應該注意公司形象，因為一旦處理不公平，引來的迴響將會更加大。或許有買過足球的朋友亦會知道，若然一場3比0的賽事腰斬，而派彩又未有作實，最終買了2.5球小的注項會獲退款，而買了2.5球大的注項亦只能收回本金，筆者不敢說這是「行規」，但起碼如此安排，會令投注者覺得較公平，引起的反對聲音亦會最少。其實早在2010年5月30日賽事，當時跑11場，尾兩場因天氣關係取消，當時未有練馬師王，而騎師王則安排全數退款，因此既確立了先例下，今次作相同安排亦合情合理。

十八掌門佔盡先機

周三賽事喜歡第6場的「十八掌門」，雖然質素未必最高，但今次同場對手欠缺放頭馬，此駒單騎領放下，可望佔盡形勢之利。

■長風