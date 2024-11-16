今季成績見好　聲仔繼續開拓宇宙

霍宏聲今季初成績見好，此子現時已經取得10場頭馬，廖康銘佔了5W，廖廐固然是霍宏聲的最大支持者，不過其他馬房見他騎功好，也樂於提供支持。文家良今季都和霍宏聲加強合作，今季騎練已憑「錶之宇宙」攜手贏2W，而「錶之宇宙」贏完兩場四班條件限制賽後，今仗要升三班作賽，此駒將在第10場三班1200米列陣。

「錶之宇宙」上季已在新馬賽出賽，當時曾在霍宏聲胯下全數跑入獎金名次，而「錶之宇宙」今季在4R賽事兩戰全勝。霍宏聲日前接受訪問時，提到「錶之宇宙」時表示，此駒經過暑假後，無論心智抑或體能上，勇熟程度俱增，而季內初出一仗初戴眼罩上陣，本來是著意跟前，但該仗慢閘，甫出閘已經落後對手半個馬位，但得到意外驚喜贏馬，所以上仗沿用贏馬跑法留前鬥後，既然已經有贏馬跑法，現階段就未必需要刻意改跑法。

「錶之宇宙」今仗初上三班競賽，騎者認為「錶之宇宙」有質素，惟上兩次都在條件限制賽取勝，今次升班對手明顯比以往強更多，相信今仗對「錶之宇宙」而言是個很好的測試，周五最後試跑也很滿意牠的狀態。