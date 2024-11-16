【分分制勝】同期三班2000　想收錢吼實4歲世代

今期上演國際賽的前哨戰，近3季同日都會編排三班2000米，對上兩年勝出同班同程的「安騁」及「木火兄弟」，現時分別被評104分及89分，至少坐擁二班贏馬能力，方可揚威此賽，因此今場一併吼住具備上升空間的4歲世代，或可提高勝算。

第6場三班2000米，「有誰共鳴」、「奮鬥心」、「將義」、「十八掌門」、「加州動員」及「共享富裕」正值4歲壯年，除了「十八掌門」之外，餘下5駒均符合資格挑戰明年3月的香港打吡大賽，今次齊齊向2000米進發，決心一試實力及氣量。「共享富裕」最近兩捷田草1600米，包括上場重磅取勝，扳至65分，必有後着。值得注意的是，此柏廐馬一連兩仗均遇上偏快步速場合，同樣交出全場最快拉士摘冠，變速極強之餘，同時證明長力十足，季內第4仗出戰2000米，料可應付自如。當然，操練上亦作出相應配合，贏完復操首課快試，立即安排3段快工夫，多磨兩課後，到11月7日再試1200米泥閘，該閘鞍上人黃智弘捉後兜大彎追，刻意多走腳程，似是增強韌力的考驗，馬兒即使遙遙落後，末段追上來仍然充滿勁度，走勢頗為吸引，狀態亦愈來愈弗。

因布文未能造磅關係，「共享富裕」今仗易配麥道朗壓陣，查騎練最近兩匹合作馬，「歡喜福星」與「話你知」均獲亞軍，成績不俗，「共享富裕」細細粒但受騎，新組合必可擦出火花。

■明治朗