六寶變三寶？3巨頭登場拖半冷博好分！

周日沙田賽事嘅六環彩六寶獎雖然冇多寶，但由於3場二級賽都有明星馬列陣，相信唔少馬迷都會碰下運氣，以「嘉應高昇」、「錶之銀河」及「浪漫勇士」一夫當關，其餘3關揀多幾隻向六寶進軍。不過，由於以上3匹馬一定熱到癲，相信六寶其餘3關要有冷門入嚟先有錢分，不妨冷熱兼備。

六環彩頭關第6場算係幾平均嘅賽事，贏過2000米同嘅「包裝旋風」及「十八掌門」必揀，再加入正踏升軌嘅「愛心神駒」及有近績嘅「奮鬥心」，而其餘兩匹新勝馬「加州動員」及「共享富裕」升班及轉程，大膽捨棄。

六環彩第5關第10場，「玩笑」埋門試閘係有啲嘢睇，潘頓揀騎絕對唔係同你開玩笑。「安康萬里」路程好兼排番好檔位，熱身後狀態有提升，要揀。「智智多寶」兩勝姿態坐定粒六，今季希斯嘅馬可以信賴，即使升班都唔可以捨棄。今場似冇咩步速，「快搏」3檔起步續用黃寶妮減10磅，有機會跟前番多少。「同樣美麗」亦有權跟守好位，要埋。

尾關第11場，不敗之師「包裝猛將」冇得唔揀，但8檔又唔係完全冇風險，所以揀埋「開心寶寶」，2檔走位處理上較容易，而「錶之宇宙」雖然今季兩勝只贏條件限制賽，但走位幾乎錯晒，潛質有幾多今場可以睇晒。

六環彩推介，共48注：

6場 3包裝旋風、4奮鬥心、6愛心神駒、7十八掌門

7場 4嘉應高昇

8場 5錶之銀河

9場 1浪漫勇士

10場 1玩笑、3同樣美麗、4安康萬里、7快搏

11場 1包裝猛將、5開心寶寶、9錶之宇宙