【張基焦點】銀騰廖康銘省招牌

廖康銘今季成績甚佳，盡顯練馬功力，周日沙田大賽日，即使未有賽駒於3場二級賽上陣，其餘賽事卻強陣出擊，「銀騰」轉馬房後於從化早已操好，在四班有明顯優勢，機會樂觀；而一對新勝馬「超風速」及「愛心神駒」剛戰姿態實在出色，拚後狀態更佳，可以再下一城。另外，蘇偉賢剛周三搏失兩駒，今次重心出擊的「多彩多姿」再跑1200米，上仗仄準後應有更好演出。

第4場四班1400米，「銀騰」上季中轉投沈集成馬房後跑3仗，表現平平，其後運上從化操練，期間加盟廖康銘馬房，並繼續在從化訓練，因此甚少在香港見到此駒。不過，正正由於一直在從化，剛周四沙田停操時，此駒仍在從化出內圈踱步，昨朝在沙田內圈踱步見到馬匹毛色靚，早前從化試閘走勢亦吸引，論質素在三班也夠爭，現時在四班頗為有利，抽1檔問題不大，要吼。

第3場四班1200米，「多彩多姿」款頭好，今季3歲轉4歲，頭兩仗看似進步不多，剛戰初戴羊毛面箍冷至60倍，結果只輸少少得殿軍，無疑今回檔位仍差，但復課體重增加18磅，狀態亦靚，對手明顯比上次弱，相信楊明綸今回會騎得更有信心，不能輕視。

第2場四班1400米，「超風速」上仗同程取勝姿態甚勁，締速亦夠快，明顯有餘未盡，今次多孭7磅問題不大，狀態弗到漏油，連捷機會高唱入雲。

愛心神駒長途更合

第6場三班2000米，「愛心神駒」由黎昭昇馬房轉投廖廐，剛戰轉倉初出跑嫌短的1600米，已經一條直路殺晒掄元，今次增程跑2000米更合腳法。