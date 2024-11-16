【進階選項】十八掌門功力深厚

當你坐車時途經吐露港行駛至沙田馬場，又或者經由紅隧入港島，都會見到今屆國際騎師錦標賽及香港國際賽事大型宣傳已展開，而今次賽事3場二級賽正是國際賽港隊代表最後熱身，基本上隊型已出，只是大家跑完今場狀態可提升至哪個層次去迎戰外隊馬。

香港馬王「浪漫勇士」復出，沈集成自然有馬配合，頭場「熾烈神駒」應是愛將麥道朗接風馬，其餘場次，第6場「十八掌門」機會亦好。正因為沈廐有馬王跑馬會盃，所以「十八掌門」可專心跑這場三班2000米賽事，上場落飛搏殺失手得第2，同場冠季殿軍今次全部向難度挑戰跑二級賽，「十八掌門」留在此組實力上風。去年英國大不列顛錦標名次後「客家之光」一格，但來港後進度卻好得多。最重要跑法夠晒彈性，放頭、留後一樣得，賽前試泥閘1650米有前有後，雖然偶然脾性古怪入閘搞搞震，但只要起步順利，跑2000米甚少失拖，巴度停賽復出，大賽日特別賣力。

第10場「安康萬里」一連兩場輸際遇，前仗被迫走外疊，上場卻罕見地何澤堯出閘脫腳，但頭馬「堅又威」再出升班可捧走樂聲盃，亞軍「信心星」亦非善男信女，就算唔慢閘相信亦要鬥過至知能否贏。「安康萬里」今次排到2檔好位，最強對手「智智多寶」換人排外檔，只要起步順利霸靚位，直路發力先走，勝望仍高。