【三重彩地帶】一哥垂青係「愛」呀！

第2場四班1400米，「東方飛影」6次跑四班賽取得2W4P，而潘頓11次效力獲5W5P，若然今日落班用一哥，肯定成焦點之一，惟潘頓卻未有沾手，反而垂青「愛意龍」，人馬首度攜手看似陌生，查實騎者曾替同主「勝意龍」建功，線路有根有據。「愛意龍」雖是三零部隊，但在三班連番跑近，落班強配係時候揭開底牌。

「超風速」上場輕取「保羅傳奇」造快時間，4歲初踏升軌，仍處虛分可期再上。「極速贏」上季湯普新能贏應有分在手，居四班時刻具威脅。「美神來」加罩兩閘均掄元，今次轉配備值得憧憬。

第9場二級賽2000米，馬會盃，「浪漫勇士」負128磅角逐賺分誇張，馬王君臨天下，單膽毫無懸念。

「錶之五知」上場大半程包尾，直路造最快末段追近，艾道拿只是「係咁易」，盡收熱身之效，兩匹廐侶「又龍串鳳」及「當年情」季內都是大敗一場，再出躍進跑前兩名，循此方向今場應是「錶之五知」的目標，畢竟是上季最佳長途馬，「浪漫勇士」之後，便輪到佢。「安騁」上場贏G3充滿說服力，用得少仍有再進的空間。「嘉應傳承」始終是打吡季軍有一定能力。■海東