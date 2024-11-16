【耀眼精選】永遠美麗潘頓信心強

啱啱夜馬因8號風球被迫腰斬，賽後馬會新聞稿公布投注騎師王及練馬師王獲退款，但係事實最初係退啲唔退啲，唔少注項要第二朝先入帳。馬會解釋因為系統問題，所以部分注項唔可以即時退番畀投注人。

呢個放喺其他大型公私營機構，一聽就覺得係唔合理嘅辯解，唔知點解響馬會身上，就突然子華神上身「係咁㗎啦，好出奇呀？」成件事合理晒。富經驗嘅投注人體驗過每次投注區改版帶嚟嘅捉蟲（Bug）遊戲，都會習以為常，知道每次轉變都會有一段優化期，對涉及投注系統出現狀況以外見怪不怪。

騎師王全數退款表面睇好「慷慨」，但諗深一層其實對買咗潘頓嘅好唔公平，因為跑完6場基本贏咗八成，結果同其他一早輸咗嘅人齊齊當發咗場夢無玩過。筆者覺得更公道做法係買咗潘頓嘅照賠，數字上仲有得追嘅全數退款，一早落敗就照殺。因為按現時做法，同一邏輯投注過關，撇除單頭注項，其他過關注項不論輸贏係唔係都應該退款？

潘頓賽前接受澳洲祖家傳媒訪問，話「浪漫勇士」贏梗，無謂嘥時間騎「垃圾」上陣。逆向思維，佢咁「勉為其難」騎「永遠美麗」爭馬會一哩錦標，即係有信心可以一撼「錶之銀河」，信潘頓，買吓呢條Q。