【分秒在握】強敵殺到潘頓顯雄風

麥道朗再臨，相信不少人都會感到雀躍，其中好拍檔沈集成固然係無任歡迎，而其實不少馬主亦引頸以待，畢竟現時香港潘頓獨大，根本欠缺競爭對手，而多一位好手在陣，起碼多個選擇，以往麥道朗在港時不時會與潘頓擦出火花，有競爭有進步，相信馬迷亦樂見。

今季麥道朗較以往更早來港，目的無非係夥拍「浪漫勇士」出爭馬會盃，雖然非正本戲，但總奬金$535萬，而頭馬奬金接近$300萬，橫看豎看都欠缺威脅對手，對於騎者而言，兩分鐘的正常發揮袋$30萬獎金亦確實吸引。

不過潘頓作為香港的王者，以其好勝作風，又怎會甘於雌伏？雖然潘頓全日8匹坐騎不爆棚，但當中卻有不少機會分子，其中第4場的「馬主雄風」就值一博。此駒上季1冠1季都係跑1400米取得，而今季初出亦係跑同程，結果希威森跑到要賽後解畫，不過發揮平平之下都係輸個半馬位，可見仍有上升空間。上仗後曾缺課10日，不過至今已逾50日，埋門馬匹操練正常，今次檔位內移換上潘頓，有分頭之下絕對值博。

■長風

第4場 3馬主雄風 5但求開心

7奔妙星 6觀天下