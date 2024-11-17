是日3場二級賽　CEO心水拎嚟過關好唔好？

今日上演3場二級賽，馬會CEO應家柏先生分享心水。第7場1200米馬會短途錦標，預計有足夠步速。

「嘉應高昇」上仗角逐精英碗時，沿途留居領放馬後的好位，直路交出強橫後勁，最終以談笑用兵姿態奪冠，今賽抽得10檔未算理想，但只需負123磅上陣，對爭勝有極大幫助，奪標呼聲甚高，是贏位首選。

「加州星球」上仗負135磅頂磅的情況下跑獲季軍，最近試閘來狀態確有提升，今次在4檔好位起步，有力跑入三甲。「維港智能」早前遠征日本角逐短途馬錦標跑獲第6名，表現不俗，今仗排得1檔起步，相信會緊咬步速競跑，亦具位望。

「驕陽明駒」上仗以精英碗作為復出首戰，選擇留前鬥後跑獲亞軍，僅不敵「嘉應高昇」，今賽在負磅上雖無明顯優勢，但此駒潛力甚高，亦可望上名。

第8場馬會一哩錦標，預計早段步速不會太慢。「錶之銀河」上仗在沙田錦標以強橫後勁一攻而破，此駒最近試閘，沿途走勢從容不迫，是今賽頭馬及三甲首選。

「遨遊氣泡」上仗1力拚下僅不敵「錶之銀河」，表現出色，今賽抽得9檔起步，若能克服，於早段覓得遮擋競跑，相信會是「錶之銀河」爭標的最大威脅。「永遠美麗」上仗於沙田錦標跑獲第6名，經過該仗後，相信狀態有所提升，今次賽前更試兩課大閘作為備戰，有能力交出好表現並提升名次，可謀三甲一席。「禪勝輝煌」在沙田錦標憑輕磅跑獲季軍，其後於婦女銀袋再次跑獲第3名，今次平磅對決雖無太大優勢，但相信仍有一爭之力。「直線力山」上場季內初出即跑獲第4名，今次亦具位望。

第9場2000米馬會盃，預料早段出現至少中等步速。「浪漫勇士」上季不但在澳洲勝出覺士盾，之後又在日本攻下安田紀念賽，同時在香港3度揚威一級賽。今次是「浪漫勇士」復出戰，最近大閘走勢出色，續由最佳拍檔麥道朗壓陣，奪標呼聲高唱入雲，是今賽贏位首選。

「安騁」上仗出爭婦女銀袋排外檔起步，繼而採取前置策略，最後直路一攻而破奪冠，今次續由田泰安策騎，有力跑入三甲。「當年情」上場出爭婦女銀袋不敵「安騁」而跑獲亞軍，今次再配蔡明紹上陣可望上名。「觔斗雲」在中距離的分級賽經常有好表現，今仗亦具位望。「安遇」上賽於末段收復不少失地，預計「安遇」今場有不俗分頭，加上有布文之助或會帶來驚喜，有入位機會。