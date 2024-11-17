【戰況R3】潘頓索騎不果　喵喵怪馬主全力撐霍宏聲

第3場又爆！巫偉傑馬房初出馬「喵喵怪」沿途守喺前面有利位置，結果喺霍宏聲胯下直路率先突圍，爆出40倍大冷門。今場跑第2名為楊明綸「多彩多姿」，艾道拿「大利好運」後上第3，第4名為田泰安「鼓浪高升」，何澤堯大熱門「非凡達」沿途走外疊倒灶。

賽後，巫偉傑表示「喵喵怪」來港後一直喺從化備戰，當地比較適合新馬，而「喵喵怪」亦非常適應，試閘表現一課比一課好，今仗都有信心，跑道形勢利跟前，加上有新鮮感，所以順利贏馬，但陣上仲需要學習，而霍宏聲指「喵喵怪」轉彎時有挨出嚟，相信未來會持續進步。

馬主廖舜康表示「喵喵怪」沿用番《精靈寶可夢》系列，加上囡囡鍾意貓，所以改呢個名。今場賽前，副練、練馬師都有信心「喵喵怪」有爭勝機會，自己都落咗少少注，但落雨後信心減弱，睇賠率都知道，但可以一出即勝都非常開心，而且締速唔差，馬房都幾睇好「喵喵怪」前景。

廖生表示潘頓曾索騎「喵喵怪」，但佢以往支持霍利時，由細睇到霍宏聲大，所以今場畀番霍宏聲騎，加上巫偉傑、李健華(從化副練)都曾經係霍利時副練，如今一齊贏馬非常開心。

第3場賽果：9-3-12-7

二重彩賽果：9-3(最後賠率332)