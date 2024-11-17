【戰況R7】嘉應高昇收晒韁　大破蓮華生輝紀錄時間！

今日國際賽前哨戰3場G2上演，其中第7場馬會短途錦標1200米，上季最佳新馬及最大進步獎得主「嘉應高昇」，挾6連勝而來，臨場熱到1.1倍，位置更係1.0倍，可見信心極大，結果潘頓騎到直路半程，已經撳住收韁，仲擺晒POSE等影相喇！再睇番時間，「嘉應高昇」今次贏逾3乘，時間更快到1分07秒43，破咗封塵17年「蓮華生輝」1200米全港紀錄時間，呢隻堅係新短途王喇。而跑第2及第3名，則為內欄偷位後上的「嫡愛心」及布文14倍外欄追的「驕陽明駒」。

「嘉應高昇」1分07秒43破全港紀錄時間，鞍上人潘頓都話呢隻馬做出紀錄時間，今日嘅表現真係非常出色，表示只要「嘉應高昇」保持良好狀態同健康，12月國際賽發揮返今日嘅水準，好有信心可以捧走一級賽1200米香港短途錦標，即使有外隊馬都完全唔擔心，因為呢度喺「嘉應高昇」嘅主場。

希斯表示「嘉應高昇」今場破「蓮華生輝」場地紀錄時間贏馬，「蓮華生輝」成就出色，17年後先破到「蓮華生輝」紀錄，都證明「嘉應高昇」能力。希斯指，「嘉應高昇」今日都係守番喺3至4位，入直路後再衝，拉士100米都知隻馬會贏得好輕鬆，現時距離香港國際賽仲有3個禮拜，希斯話會安排「嘉應高昇」留喺香港唔返從化，應該會落草地快跳，如果仲有5個禮拜都會返上從化，因為隻馬好鍾意從化，期望「嘉應高昇」喺香港國際賽會再贏。

第7場賽果：4-7-9-10

二重彩賽果：4-7(最後賠率15)