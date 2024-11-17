潘頓：講進幅只得嘉應高昇可比之前忠心勇士！

「嘉應高昇」今日（11月17日星期日）在沙田馬場出戰中銀香港私人銀行馬會短途錦標（1200米），這匹由大衛希斯訓練的優質短途佳駟，以無敵姿態攻下這項二級賽，更一舉打破由一代王者「蓮華生輝」保持多年的場地紀錄時間，為其進軍一級賽冠軍之路邁出重要一步。

今日勝出此賽後，「嘉應高昇」將本身的賽績改寫為10戰8冠2亞。雖然在賽事最後100米，潘頓經已收韁並將坐騎收慢，此駒仍能締下1分07.43秒的出眾時間，為下仗12月8日角逐一級賽浪琴香港短途錦標1200米之前一壯聲威。

「嘉應高昇」於賽事最後800米、兩段分段時間的締速分別為21.93秒及22.14秒，結果牠過終點時以三又四分一馬位擊敗「嫡愛心」摘桂，更打破由「蓮華生輝」於2007年11月17日，同樣在此賽中創下的沙田1200米草地賽紀錄時間。而「驕陽明駒」再落後「嫡愛心」短馬頭位，跑獲季軍。

倘若潘頓在賽事末段繼續催策「嘉應高昇」直至終點，這匹出自父系「特快班車」的4歲兒子當可以更快的時間完成賽事，但此駒的優異演出，讓其騎者在得悉已奠定勝局時向內欄攝影機方向獻出飛吻。

今日排第10檔的「嘉應高昇」起步後隨即移入較內疊位置，留守兩匹放頭馬「維港智能」及「合夥奔馳」之後的第3位。跑至最後300米，「嘉應高昇」經已望空並上前展開挑戰，迅即取得領先優勢，至最後200米更大局已定，這匹獨贏賠率只得1.1倍的頂頭大熱門的表現，未有令一眾支持者失望。

潘頓賽後說：「我知道牠可刷新場地紀錄，因此我向著攝影機鏡頭獻吻。牠的實力經已更進一步，取勝姿態更可說是易如反掌，進步幅度之大令人感到吃驚。作為備戰下月大賽（浪琴香港短途錦標）的前哨戰，牠的演出確是十分優秀。」

「牠在短時間內大幅進步，現已晉身至此一層次。以往我曾夥拍3歲佳駟『忠心勇士』以大熱門身分角逐香港短途錦標，很可惜該駒受到傷患影響，表現未如預期。」

潘頓續說：「牠是我騎過的多匹年輕佳駟中，唯一一匹進步幅度可與該駒相比的良駒。牠跑來表現無可挑剔，馬兒出閘反應敏捷，在賽事早段可以放鬆競跑，末段加速力凌厲，牠具備所有成為一匹出色短途佳駟的要素。牠迄今尚未勝出一級賽，因此牠要繼續加把勁。」

「每次出賽時，你總希望馬兒能夠做到所有要求，今日賽事形勢對我們也十分有利，這令我感到高興，更開心是看到我的坐騎有如此精湛的演出。」

希斯說：「馬兒今日刷新此程場地紀錄，跑至最後100米潘頓已向攝影機示意。而我最喜愛的是牠沿途可採取主動居第3、4位，令對手被迫要於較早時間作出應對。在練馬師的角度而言，擁有一匹能在賽事沿途放鬆競跑的戰馬，確實令人滿抱期待。」

「這個場地紀錄時間由一匹超級佳駟（『蓮華生輝』）保持多年。這些出眾及潛質優厚的賽駒往往能在沙田的偏快地上締下高速，你必須具備非凡質素，方可在沙田創下場地紀錄時間。今日我旗下的戰馬能寫下歷史新一頁，當然令我感到振奮。」

大衛希斯續道：「我很喜愛觀看此駒在賽日的表現，牠看來顯得更為不同。當跑至需要加速的時刻，馬兒準備好後牠即時可以灑開大步，不久後更能奠定勝局。牠現時潛藏如何仍未可料。」

「牠的性能看來仍有再進一步的空間，我認為亦是這個原因，令牠曾兩度被（『氣勢』）擊敗，當時牠的表現仍未成熟。雖然此駒曾兩度以短距離見負，但馬兒看來以為自己仍是一匹長勝之師。當你看到牠行圈時，好些更為出色、更具經驗的香港短途佳駟的身型比牠更為壯碩，因此牠可望有更多進步空間。」

對此駒下仗劍指浪琴香港短途錦標，大衛希斯說：「現階段我們要做的是確保馬兒能夠維持勇態，而我也看不到牠為何不能做到這一點。現時距離大賽舉行尚有3星期時間，我們十分期待該賽來臨。」

「我認為牠會成為該賽的擂台躉。我尚未知道有哪些對手會來港作賽，但牠們要擊敗我駒相信甚具難度。」

由蔡約翰訓練的「嫡愛心」及「驕陽明駒」同樣自馬群較後位置追前跑入三甲，表現惹人好感。當中早段留居第10位的「嫡愛心」，最後兩段分別締下21.57秒及21.86秒，屬全場各駒中的最快末段時間；而「驕陽明駒」則自第8位追上，最後800米兩段的締速分別為21.69秒及22.15秒。