輝哥：上仗遨遊氣泡僅75%~80%狀態！

中銀香港「私人財富」馬會一哩錦標1600米今日在沙田馬場舉行，已有一段時間未再增添頭馬進賬的「遨遊氣泡」結果重振聲威，攻下這項總獎金二級賽，更一躍成為下月一級賽浪琴香港一哩錦標1600米的主隊爭標最大希望。

今仗為「遨遊氣泡」出道以來的第21戰及取得的第7場頭馬。此駒在麥道朗胯下以出色姿態力抗「禪勝輝煌」及「錶之銀河」的挑戰掄元，締下1分32.82秒頭馬時間。隸屬姚本輝馬房的「遨遊氣泡」由日月輝煌賽馬團體所擁有，今日是此賽的次熱門，獨贏賠率為3.5倍。

麥道朗在賽後說：「牠是一匹鐵馬，牠喜愛與他駒拼勝，今日更順利完成任務。很高興可策牠奪下這場勝仗，此駒3週後將會出爭另一場大賽，牠正朝著正確的方向進發。」

「錶之銀河」今日在此賽中被捧為1.7倍的大熱門，但此駒末段未能增速追近「遨遊氣泡」。「遨遊氣泡」這匹出自父系「遙遠星空」的佳駟，曾於2023年勝出寶馬香港打吡大賽2000米，牠於今年1月更攻下一級賽董事盃1600米，這是牠迄今的唯一的一場一級賽頭馬。今日之勝也是牠自董事盃後的首勝。

去年「遨遊氣泡」在浪琴香港一哩錦標僅不敵前馬王「金鎗六十」而屈居亞軍，其後牠曾兩度征戰海外，在杜拜及日本的一級賽中均無功而還。今日牠在中銀香港賽馬日中重踏勝門，其練者姚本輝也認為此駒出戰國際賽前態況可望更進一步。

姚本輝說：「我們認為牠現時的狀態尚未十足，應有上升空間。我確具信心，雖然牠上次（季內初出）僅得亞軍，但我認為馬兒當時只得7成半或8成狀態，跑過該仗後對牠當有幫助。」

「麥道朗對此駒的性能瞭如指掌，由於今賽參賽馬數目相對較少，我們遂選擇採取主動，將牠置於較前位置，看來這是個正確的決定。結果馬兒更以頗為輕鬆的姿態摘下頭馬。」

「遨遊氣泡」今日自第9檔起步，早段居於領放馬「永遠美麗」的外側競跑。跑至最後400米麥道朗開始催策「遨遊氣泡」，指示坐騎加速，馬兒亦能交出強烈反應並成功脫穎而出。

「我認為牠上仗的演出可與今賽的大熱門馬（『錶之銀河』）媲美。牠只須一點運氣，而今日我們正正得到幸運之神眷顧。」麥道朗說。

「遨遊氣泡」迄今已4度勝出沙田一哩賽事。在下月的浪琴香港一哩錦標中，牠除了會遇上今日此賽數匹對手外，也有機會接受如「好天朗」、「港邊小區」及「神志勇進」等多匹海外強手的挑戰。當中去年在浪琴香港一哩錦標跑獲第4名的「神志勇進」，今日下午剛在日本京都競馬場勇奪一級賽一哩冠軍賽1600米。

「遨遊氣泡」上仗作季內首戰，於上月在二級賽沙田錦標1600米居「錶之銀河」之後得亞軍。

姚本輝說：「此駒今季首仗跑獲亞軍時演出不俗，今次牠的條件及形勢較首仗更為有利，如果馬兒今日在賽事中交出與去年同樣出色的水準。」

「自此駒服役之初，我早已認定牠是一匹一哩馬，該場2000米打吡大賽頭馬只是一項4歲馬賽事。牠是現今香港其一頂尖一哩賽駒，且看牠賽後狀態恢復如何，我們現時只要保持馬兒身心愉快，因牠早已知道出賽時該怎麼做。」