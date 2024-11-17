【賽後報告】包裝猛將冇事　錶之銀河頂三四疊何澤堯有解釋

是日賽後報告撮要：

第1場：被查詢時，麥道朗表示，賽前打算讓「熾烈神駒」居於更為靠前的位置，但坐騎於躍出時觸碰閘廂右側。他說，「滿心星」於早段保持走第三疊，而坐騎則居於該駒外側，他遂選擇讓坐騎留後及跟隨「滿心星」以避免走外疊，這導致坐騎居於更後的位置。他說，他於入直路時將坐騎移至「滿心星」外側，其後坐騎對催策的反應僅屬一般，他認為坐騎的表現令人失望。練馬師沈集成表示，他能為此駒表現提供的唯一解釋，是此駒居於較他賽前預期更後的位置競跑，不合發揮。

第5場：被查詢有關「年少多好」自600米處起的騎法，以及向內移離外欄的原因時，霍宏聲表示，他獲指示讓「年少多好」居前競跑，但不要催策坐騎以做到這點，因為坐騎近仗在末段衝刺欠佳。他說，坐騎於早段並排領先，自600米處起他因坐騎內閃而試圖鼓勵牠換腳。他又說，坐騎未能換腳，並且繼續內閃，因而向內移離外欄，讓「舉步生風」推進至其外側。小組考慮了霍宏聲的證供後，接納他提供的解釋。

第7場：賽後，艾道拿表示，由於賽事早段的步速較標準時間為快，「加州星球」因而未能如賽前部署般領放。他又說，坐騎在直路上受催策，但衝刺僅屬一般，而坐騎能在領放下主宰大局時表現最佳。

第8場：被查詢時，潘頓表示，「永遠美麗」在領放下搶口，未能穩定走勢。他又說，坐騎在直路上受催策，他於接近300米處時對坐騎的動作有些疑慮，而坐騎自該處起對催策毫無反應。

被查詢時，何澤堯表示，他獲指示讓「錶之銀河」順其自然地競跑。他說，坐騎出閘僅屬一般，因而居於較他預期為後的位置。他進一步表示，坐騎於早段略為搶口，當他察覺到「越駿歡欣」在沒有遮擋下走第三疊時，他認為他的最佳選擇是讓坐騎佔取該駒之後有遮擋的位置。

他說，儘管他留意到賽事早段步速較標準時間快，但當時內側數匹對手跑來搶口，這也對他佔取「越駿歡欣」之後有遮擋的位置的決定有所影響。他又說，「錶之銀河」於接近900米處時在「越駿歡欣」之後推進，「美麗同享」其後開始搶口，在收慢避開「神虎龍駒」之際向外斜跑，導致坐騎被帶至第四疊，其後在沒有遮擋下競跑。他說，儘管他曾嘗試阻止「美麗同享」向外移出，但他未能這樣做，並擔心倘若他堅持這樣做的話，「美麗同享」或將處於窘境。

第9場：艾兆禮（「嘉應傳承」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣他於接近150米處時容許坐騎在尚未帶離「安遇」下向外斜跑，導致該駒須勒避「嘉應傳承」的後蹄。小組判罰艾兆禮於12月18日星期三沙田賽事停賽（1個香港賽馬日）。在衡量判罰輕重時，小組裁定艾兆禮的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級，也考慮了他的甚佳策騎出賽紀錄。

第10場：「智智多寶」第2次流鼻血，此駒將被永久禁止出賽。

被查詢時，何澤堯表示，他賽前並無打算讓「安康萬里」領放，但預期坐騎或可因步速不快而佔取較近仗更為靠前的位置。他說，坐騎是日出閘迅速，而坐騎周圍的其他對手並無展示領放的意圖，坐騎遂在未受催策下得以帶頭。被查詢有關他在直路彎的騎法時，他表示，當「玩笑」開始推進至坐騎外側時，他容許坐騎略為移離內欄以確保坐騎能夠望空。他又說，他並不認為他有留下足夠空位讓他駒推進至坐騎內側，過了400米處後他對聽到推進至坐騎內側的「銀亮奔騰」的騎師田泰安呼喊感到驚訝。小組告誡何澤堯，他應盡可能嘗試以更具競爭力的方式策騎坐騎。

第11場：「光年八十」接近800米處時收慢避開「包裝猛將」（潘頓），當時「包裝猛將」在尚未帶離下向內斜跑。小組譴責潘頓。在衡量罰則時，小組認為即使「包裝猛將」並未充分帶離，但見習騎師黃寶妮堅持嘗試保持居於「包裝猛將」內側的時間太長。小組告誡見習騎師黃寶妮，她日後應較今次作出更佳判斷。

梁家俊（「樂勝天下」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於接近150米處時，他容許坐騎在尚未帶離「包裝猛將」下向內斜跑，導致該駒須勒避「樂勝天下」的後蹄，也導致「開心寶寶」在「光年八十」與「包裝猛將」之間受擠迫之際勒避。小組判罰梁家俊由12月11日星期三開始停賽，直至12月16日星期一才可再次出賽（2個香港賽馬日）。在衡量判罰輕重時，小組裁定梁家俊的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級，同時小組考慮了他的中等策騎出賽紀錄。

被查詢時，潘頓表示，他須於早段催策「包裝猛將」以佔取領放馬外側的位置。他說，賽事早段的步速較標準時間為快，坐騎在居於該位置時走勢欠勁。他又說，坐騎在直路上開始墮退，儘管於接近150米處時受擠迫，但在該宗事件前已受催策。他進一步表示，由於坐騎於末段持續斜跑，他擔心坐騎或有不妥，因而未有力策坐騎至終點。練馬師沈集成認同潘頓的觀點，並表示此駒在是賽前的表現令他滿意，包括11月4日的最近一次試閘。他又說，此駒下仗將增程角逐，並於早段以較為留後的方式競跑。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。

被查詢有關他的騎法及他是否已全力催策「健康快車」至終點時，巴度表示，當他力策坐騎時，他聽到正在坐騎內側緊迫競跑的「錶之宇宙」的騎師霍宏聲呼叫。他說，因此他於末段未有全力催策坐騎，以確保不會對「錶之宇宙」造成干擾。儘管小組認為他的行為並不影響此駒的最終名次，但仍告誡他，只要情況許可，他應確保力策坐騎至終點。