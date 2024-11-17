浪漫勇士就快超逾金鎗成獎金世一？

香港馬王、頂級中長途好手「浪漫勇士」今日在沙田馬場以出色表現摘下二級賽中銀香港馬會盃2000米，為練馬師沈集成於2024/25年度馬季的鴻圖大計打下堅實的基礎，並且為下月爭取在浪琴香港盃實現3連霸帶來一個好兆頭。

這場頭馬將「浪漫勇士」現有的連勝紀錄延伸至6場。今仗牠在麥道朗胯下以控制大局的姿態，輕鬆擊敗「嘉應傳承」及「觔斗雲」，締速1分59.70秒，第2次奪得中銀香港馬會盃。

連同今仗，「浪漫勇士」先後出賽21次，獲得16次冠軍及3次亞軍，累積總獎金高達約1.54億港元，向著「金鎗六十」保持的1.67億港元全球累計總獎金紀錄又靠近了一步。

從1檔出閘後，「浪漫勇士」在領放馬「知足常樂」後面留守於第6位。馬群即將轉直路彎時，麥道朗將坐騎移離內欄，移到第四疊展開衝刺，於400米處已經取得領先，末段以強勁的爆發力將餘駒拋開，儘管最後階段已經收慢，仍然以四又四分一馬位之先大勝而回。

今日是麥道朗本季重返香港作短期客串策騎的首天，他對「浪漫勇士」的表現至感滿意。這位紐西蘭籍好手與這匹出自香港國際馬匹拍賣會的佳駟，至今合作了10次，9度掄元。

「牠有如一部獎金製造機，不是嗎？世界重量級冠軍。你永遠不用替牠擔憂，因為牠是如此的厲害。牠是匹不可思議的馬。我對牠喜愛極了，牠的確是一匹無與倫比的好馬。」麥道朗說。

「從一檔起步，你仍然必須出閘快捷，而牠稍微有點搶口。但牠是一匹如此出色的馬，能夠做到其他馬匹做不到的事，幫你擺脫不利的處境。牠今次復出，狀態勇得交關。牠有永不言敗的鬥志，所以從不令你失望。這是我騎過的最特別的一匹好馬。」麥道朗續道。

練馬師沈集成十分滿意「浪漫勇士」今仗的演出，但預期12月8日的一仗會比今仗艱巨許多。

「由於已經休戰5個月，牠跑來略微搶口。麥道朗將牠留居前領馬群後面，而今仗的步速快，適合牠發揮。」沈集成表示：「麥道朗告訴我，馬兒繼續有進步。但我跟他說，12月8日和今天是兩回事，對手將會大不一樣，而且比今日強許多。報名單中有不少佳駟，所以12月8日等待我們的是一場真正的硬仗。」

沈集成將於明天安排「浪漫勇士」注射防疫針，為未來可能的遠征計劃作準備，包括2月前往維雅德角逐一級賽沙特盃泥地1800米，以及4月出戰一級賽杜拜世界盃泥地2000米。

「對馬兒以及我們的團隊來說，不光是未來數星期，而是未來6個月內，都有很多功夫要做。」沈集成續道：「如果牠在12月8日交出好表現，馬主劉先生就會有興趣再次讓馬兒遠征海外。牠值得給予這樣的機會，每次遠征都是一生一次的機會。」