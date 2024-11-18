神志勇進輕取一哩冠軍賽　匯兩川卻包尾！

神志勇進贏一哩冠軍賽片段：

尋日3場香港國際賽預賽完滿結束，「嘉應高昇」、「浪漫勇士」以超強勢攻下馬會短途錦標同馬會盃，相信即使下個月面對外隊，依然係擂台躉。反而馬會一哩錦標，最終「遨遊氣泡」反先「錶之銀河」，睇嚟喺後「金鎗六十」年代，一哩陣營會唔會出現亂局？真係要下個月先知。而尋日喺日本京都競馬場，亦舉行一場對下個月香港一哩錦標極有參考性嘅賽事，就係1600米一級賽一哩冠軍賽，幾匹有報名香港一哩錦標嘅賽駒都有參戰，結果「神志勇進」以無敵姿態掄元，反而改用杜滿樂嘅「匯兩川」輸到包尾拉停，情況令人擔心。

今屆一哩冠軍賽，焦點其實落嚟英國代表「卓倫谷」(Charyn)，呢匹今年喺英國、法國贏咗3場G1嘅佳駟，今次遠征日本強配莫雅上陣，可惜此駒今場出閘反應一般，沿途居後轉彎亦蝕位甚多，即使末段狂追亦只得第5名。至於去年喺香港一哩錦標得第4名，今年出戰安田紀念賽亦得季軍嘅「神志勇進」，今次繼續由好拍檔團野大成執韁，末段反應甚強彈甩對手兩個半馬位掄元，鞍上人更一早企起身慶祝，仲畀當地競賽小組罰咗5萬yen，而另一匹4歲馬「傲蹄巴魯」就跑第2名，冷門「極級必勝」則得季軍，反而今年喺安田紀念賽不敵「浪漫勇士」得第2名嘅「匯兩川」，今回復出包尾而回，表現令人失望。