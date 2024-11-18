歐洲馬王4駒互爭　才情麗驥暫成大熱

歐洲馬壇年度盛事，第34屆卡地亞賽馬大獎將於本周三(20日)喺倫敦舉行，屆時將會就總結剛過去歐洲馬季分級賽成績，經過舉辦機構與及公眾投票得出結果，頒發共8個不同組別的賽駒獎項，與及年度馬王為最高榮譽。

當然備受矚目的馬王選舉，今屆候選名單之中，共有4駒名字出現，分別係法國凱旋門大賽得主「才情麗驥」(Bluestocking)、英國打吡冠軍「名戰古城」(City Of Troy)、一哩灰獸「卓倫谷」(Charyn) ，與及剛季傷愈全面回勇，未逢敗績嘅「饒舌達人」(Kyprios)，而朱德望名下「才情麗人」，目前更被當地搏彩公司定為奪標大熱。

其餘7個獎項侯選名單包括：

最佳年長馬：才情麗驥、卓倫谷、歌利巨人、桀鷔之戀；

最佳3歲雄馬：名戰古城、格倫島、緋色威獅、名演說；

最佳3歲雌馬：開運符(Porta Fortuna) 、古女神(Tamfana) 、幻夢逸想（Kalpana）、好地利(Ramatuelle) ；

最佳短途馬：彩雀(Asfoora) 、Bradsell(調酒源流) 、出藍之作(King Of Blue) 、星迷(Starlust) ；

最佳長途馬：饒舌達人、唯妙唯肖(Jan Brughel) 、貼心威廉(Sweet William) 、Double Major

最佳2歲雄馬：馬蒂斯(Henri Matisse) 、光中見影（Shadow Of Light) 、神態活現(Whistlejacket)、Hotazhell

最佳2歲雌馬：維多湖 (Lake Victoria) 、守護女神(Fairy Godmother) 、Babouche、Desert Flower。