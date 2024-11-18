【賽馬以外】又有新目標　潘頓隨時留耐啲！

潘頓絕對係一位令人又愛又恨嘅騎師，唔止對馬迷、甚至對練馬師及馬主嚟講都係嘅，首先呢位冠軍騎師的確唔係經常夫卜，但要搵佢幫手騎馬，又唔係咁易，有時決定唔用佢，但隨時又畀佢啲坐騎殺番轉頭，唔谷氣就假。但無論點都好，潘頓依家嘅影響力的確好大，兼且天不怕地不怕，今時今日嘅地位又唔驚得罪人，唔係上星期又點會咁膽講除咗「浪漫勇士」外，其餘出戰G2馬會盃嘅賽駒都係垃圾，因此寧願坐冷板都唔騎，呢啲咁驚人又抵死嘅言論啦。

馬會最近就幫潘頓整咗個專頁，幫大家計住佢仲爭幾多場就打破韋達嘅1813W在港騎師累積頭馬最多紀錄，尋日佢就輕輕鬆鬆中三元，依家只要贏多34場就夠數，甚至連佢都有喺自己社交平台上載呢個網頁嘅最新更新資料，就知佢都幾留意究竟自己幾時可以破紀錄。筆者有同潘頓提過呢個網頁，佢就講笑話馬會應該早啲就幫佢整，依家睇到自己爭幾多場，以佢嘅性格，肯定想盡快搞掂。所以原先保守估計，覺得潘頓應該要等到下年1月先完成任務，依家佢日日睇住，話唔定年尾就破紀錄都唔奇啦。

筆者曾經喺呢度講過，潘頓今季主要目標就係要盡快突破1813W，睇佢今季整體演出同賣力嘅情況，絕對係愈快愈好，未到12月已經有40場頭馬，唔好忘記今個月仲有3個賽馬日，相信要突破45W冇咩難度，咁嘅走勢唔弱得過佢拎到179W嗰期咁勇猛。只係咁快破紀錄想為乜，的確有啲疑問，況且成日有傳言話佢會唔僧掛靴後在港開倉(即使潘頓都成日強調主要係佢老婆想佢留低)，但究竟佢會喺香港騎到幾時？的確充滿變數。

不過，作為騎師最重要係有好馬喺手，當然大家可以話潘頓喺香港咁耐，有咩馬未騎過？「美麗傳承」、「時時精綵」、「金鑽貴人」、「雄心威龍」、「軍事出擊」、「馬克羅斯」、「小橋流水」、「友瑩格」等名駒都係佢啲坐騎，但只要繼續有啲新星喺手，梗係想繼續騎啦，尤其係啲有機會幫手完成仲未達到嘅目標嘅佳駟，梗係再騎耐啲都冇所謂啦。就好似「嘉應高昇」咁，大家有幾可見到佢未過終點擺咁多慶祝姿勢，又指住計時器嘅鏡頭？就知呢匹短途新星帶畀佢幾多歡樂，一匹冒起嘅4歲馬，潘頓又點捨得咁快放手啦。

下個月嘅香港短途錦標，只要交番今場馬會短途錦標水準，應該都係「嘉應高昇」嘅囊中物，反而之後點部署？先至係大家最關心。當年4歲嘅「金鑽貴人」就失落香港短途錦標後，決定唔以最高分馬身分跑香港經典一哩賽，集中跑香港速度系列，結果成為短途三冠王，但睇番希斯之前所講，再配合馬匹血統，佢哋都傾向讓此駒出戰香港經典一哩賽，潘頓亦未贏過呢項賽事，梗係想威番次。

反而依家最令潘頓興奮嘅就係，「嘉應高昇」似乎有望出戰下年嘅珠穆朗瑪峰錦標，呢場獎金最高嘅短途賽，呢匹新星除咗依家已經變成外圍大熱，原來已經有兩個持有參賽資格嘅單位搵咗希斯，希望此駒可以代表佢哋出賽，似乎澳洲嗰邊都認同呢隻馬嘅短途實力。同埋希斯再次來港開倉後，都想返澳洲贏番次大賽，難得有好馬在手，梗係會試下。況且仲記得「金鑽貴人」贏完短途3關，最終卻放棄遠征澳洲跑珠穆朗瑪峰錦標後，潘頓係非常失望，依家另一位短途王上位又係佢坐騎，如果真係遠征澳洲，佢梗係想親自操刀，所以佢幾時先退休，依家肯定答你唔到啦。

■山無陵