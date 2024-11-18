國際騎師錦標賽　潘明輝田泰安爭最後席位

國際騎師錦標賽最後席位，相信是田泰安與潘明輝之爭，兩人現時均獲14W，周三晚谷戰之後成績較佳者將可代表香港出戰，田泰安較多亞軍領先，今戰出乎意料只跑3場，相比之下潘明輝卻有8匹坐騎，只要周三晚比田泰安多取1W便能入選。究竟哪位笑到最後，勢必掀起一番激鬥。

今屆國際騎師錦標賽4個本地席位，上季香港冠軍騎師潘頓與上屆騎師賽冠軍何澤堯早已篤定入選，而布文今季成績出眾，暫獲19W也穩佔一代表席位，餘下最後一個席位由上述3人以外成績最佳者奪得，不過形勢極之緊湊，由起初落在潘明輝、田泰安、蔡明紹與霍宏聲4人之爭，最終演變成前兩者單打獨鬥局面，無疑蔡明紹與霍宏聲俱有11W，只是數字上有得爭，要周三晚摘下4W反先，機會其實相當渺茫。

田泰安力爭連續兩年參戰，而潘明輝亦熱切期待再度入選跑國際騎師錦標賽。周三晚潘明輝有8匹坐騎佔優，其中兩場與田泰安正面對決。第4場四班1650米，一連兩場配潘明輝上名之「獎星」，今仗由田泰安接手，而潘明輝續騎剛戰同程跑得接近之「君智盛」，兩駒實力不相伯仲，絕對是兩人爭取出線關鍵場合。

另一對決場合是第2場四班1650米，田泰安夥拍騎慣騎熟之「先到先得」，近期於田草表現循序漸進，再次轉場出擊排有利1檔，造就慳位推進，反而「精明選擇」今季只能於五班場合兩度上名，其餘四班場合全數落敗，故此機會略為下風。

潘明輝下半場仍有反撲機會，第7場「太陽勇士」與尾場「伊臣」近仗俱告上名，尤其「伊臣」轉換環境下帶來煥然一新表現，適逢今次排2檔好位，潘明輝有望食尾胡反敗為勝。