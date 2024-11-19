潘頓：嘉應高昇係最強短途馬！

自從跑完啱啱禮拜日嗰場馬會短途錦標後，幾乎全世界都講緊「嘉應高昇」有幾勁。咁都好正常，話晒可以打破前短途王「蓮華生輝」保持咗17年嘅田草1200米紀錄時間，仲要係潘頓收韁之下造出1分7秒43極速，唔少人都覺得依家全球最強短途馬就係「嘉應高昇」。

究竟「嘉應高昇」有幾勁？梗係要問下鞍上人潘頓啦。呢位冠軍騎師啱啱接受澳洲賽馬電台嘅訪問，當講到「嘉應高昇」同之前佢騎過嘅短途佳駟比較下，實力係點時，佢就話自己喺香港唔算騎過好多非常出色嘅短途賽駒，就如佢即使騎過「蓮華生輝」，但已經係後駒服役生涯尾期，未見識到最強一面，之後曾夥拍「天下為攻」、「友瑩格」贏過唔少大賽，近期則輪到「金鑽貴人」，但佢覺得「嘉應高昇」嘅能力更加得人驚，兼且似乎仲可以繼續進步，佢都唔知呢隻馬可以有幾好。

另外，潘頓提到「嘉應高昇」現時非常放鬆，出閘迅速能夠輕易守好位，入直路後反應凌厲，加速力強，絕不簡單，而希斯早前曾提過有意讓此駒出戰4歲經典賽事系列首關嘅香港經典一哩賽，佢都相信此駒可以應付一哩途程。至於最近已有消息指出「嘉應高昇」有機會出戰明年嘅珠穆朗瑪峰錦標，潘頓話希斯非常渴望讓馬兒遠征澳洲，馬主亦有參賽意願，佢亦非常期待。