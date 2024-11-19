30歲愛爾蘭霸王想贏國際騎師錦標賽

現年30歲的簡國能至今兩度參加國際騎師錦標賽，兩次均能勝出其中一關賽事，2018年首次參賽時已能奪得亞軍。

簡國能於2021年在愛爾蘭勝出141場頭馬，刷新當地紀錄，他最近第6度登上愛爾蘭冠軍騎師寶座，打破他與殿堂級騎師莫狄共同保持的紀錄，也是他連續第5季稱王，而他對於再次獲邀參加國際騎師錦標賽感到自豪。簡國能說：「能夠在這條坐落於市中心的賽道上參與這項盛事，感受場內熾熱的氣氛，確實是相當獨特的體驗。我於2018年首次在港參加這項挑戰賽時即攻下頭關賽事，2019年也幸運地勝出其中一關賽事。如果我今次能夠勝出，將可為今年的佳績錦上添花。」

簡國能所指的佳績包括於年內勝出多項一級大賽，包括夥拍「高樺勝雪」攻下達德素金盃，其後分別策騎朱德望名下的優質雌馬Babouche揚威鳳凰錦標，以及於本月初為Magnum Force主轡，勝出育馬者盃兩歲馬草地短途錦標。

簡國能於2022年應白祈達的邀請，夥拍「韋氏」出戰愛爾蘭打吡，贏得個人第3項愛爾蘭經典賽。今年秋天他得到英國練馬師文令山賞識，主策「古女神」勝出太陽戰車錦標。

簡國能道：「我今年不但再次登上愛爾蘭冠軍騎師寶座，也為波士李漢聲贏得大賽錦標，並於本月初再添育馬者盃賽事頭馬。」