田泰安睇好兩駒幫手搶騎師賽入場券

國際騎師錦標賽將於12月4日在跑馬地馬場舉行，騎師陣容將在周三賽後決定，最後一個席位競爭激烈。12個參賽席位中的最後兩個席位，將由騎師榜上除潘頓及何澤堯以外，排名最高的騎師取得，布文已穩奪一席，另一席將會是田泰安與潘明輝之爭。

田泰安與潘明輝目前均勝出14場頭馬，緊隨其後的是蔡明紹與霍宏聲的11勝。倘若須計算亞軍數目以決定最後一席誰屬，田泰安以7場亞軍暫時領先潘明輝。不過，潘明輝周三共有8匹坐騎，田泰安則只策3駒上陣。

田泰安說︰「本來一切事情看似會如我所願，因為在賽事宣布取消前，我的預定坐騎均有優先出賽權，讓我在周三各仗中俱獲得坐騎；但其後我的不少坐騎變為後備馬匹，最終我只有3匹坐騎。我認為3匹坐騎均有爭勝機會，然而潘明輝對我亦步亦趨，每當我勝出一場頭馬，他便追回一場，因此要爭取入圍國際騎師錦標賽也絕非易事。潘明輝的表現也很出色，如果他能入圍的話確是實至名歸，但我同樣會盡力爭取。」

田泰安周三的坐騎為「型到爆」、「先到先得」及「獎星」，其中羅富全馬房的「獎星」出爭第4場四班1650米。田泰安說：「馬兒近期一直表現良好，上仗演出不俗。牠今季雖然仍未打開勝門，但今仗如果取位順利，馬兒應有力取得勝利。」

田泰安的另一匹坐騎「先到先得」角逐第2場四班1650米，他說：「我認為牠需要稍長的途程，而今仗1檔將大有幫助，場地偏軟也可能對牠有利。」