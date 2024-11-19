【張基焦點】無極勇將加眼罩掂

游達榮剛周日憑初出馬「銀亮奔騰」取得在港開倉後的沙田首W，今期回師谷草派出不少實力馬上陣，「無極勇將」剛戰搏失後復課操練如常，可見真章。另外，「着着領先」減分太多，回師跑馬地排好位應有不同演繹。「英駿飛駒」今次突然轉配備兼轉場出擊，提防變身。「天下寵兒」延遲一周才上陣，狀態進度更加理想，不能忽視。

第2場四班1650米，「無極勇將」上季來港時明顯水土不服，整季也不在狀態，但今季加盟游達榮馬房後有顯著改變，轉倉首仗已在此程追近，剛戰被捧成熱門，但賽前發現右跗關節部位輕微擦傷，結果出賽表現一般，復課後工夫正常，埋門安排戴眼罩彈泥閘，今次重戴眼罩出擊，相信可以守在較好位置，可再捧多次。

第1場五班1650米，「着着領先」上季尾開始部署減分，今季初明顯做足工夫，先用周俊樂跑一場泥地1650米熱身，今次回師贏過的谷草一哩，改用霍宏聲並無大問題，配合4檔好位，形勢相當有利，值得重視。

第4場四班1650米，「英駿飛駒」評分有利，但性能比較均速，要擺前走才能展現最大威力，早前陣上留後落敗不能作準，無疑轉跑谷草無根據，朝早狀態則見靚，今次改用開縫眼罩上陣不排除改跑法，況且同場快馬不多，不能輕視。

第6場四班1200米，「天下寵兒」上季初出跑1000米直路賽有追勢，剛戰轉跑谷草1200米即使受阻，拉士走勢亦不差，質新馬較預期遲一周才跑，進度更好，晨課有明顯進步，檔位亦比上周三取消賽事那場好，對手不強，有冷門機會。