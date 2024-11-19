【進階選項】朗日雪峰五班佔優

剛周日舉行3場國際賽預演，「嘉應高昇」以破紀錄時間擊敗除「金鑽貴人」外，現役香港一批最佳短途馬，包括揚威杜拜的「加州星球」及遠征日本歸來的代表「維港智能」，再看潘頓獻出在港從騎多年來首個鞍上熒幕飛吻，姿態實在誇張，保持水準，3周後正本戲應難尋敵手。「錶之銀河」於馬會一哩錦標只得季軍，變相令香港一哩錦標出現暗湧，若我是本地或海外代表，想奪冠的話可向這場打主意，如「驕陽明駒」。至於馬王「浪漫勇士」復出輕勝，不過第2名是低其50分的「嘉應傳承」，未夠5個馬位亦嫌牠贏得少，下仗面對海外勁旅見真章。

電訊龍駒狀態冒起

潘頓及麥道朗兩人包辦3場大賽，惟獨努力造磅的鄉里布文卻私人獨憔悴，自11月初「增強」後已4次賽事無馬贏，今期應輪到他發威。第6場「電訊龍駒」上季便在其胯下獲1冠1亞，上季曾流鼻血阻礙進度，剛戰季內復出初跑谷草，憑1檔之助得季軍僅敗頸位，4歲馬仍在壯年，熱身後狀態來得更理想，適逢今組快馬甚多，3檔起步可守四五位跑，步速快就啱晒布文鬥後勁，機會樂觀。

第3場「朗日雪峰」是布文另一食胡籌碼，法國出世「豪華房車」子嗣性賦慢熱，但多跑下已上力，加上身處五班實力佔優。上場守好位得第3，賽前從化草閘放頭第2，磨起心勁，今排4檔肯定可咬前叫胡，坐位望贏。