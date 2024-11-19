【三重彩地帶】呢匹「精英」到位了！

第1場五班1650米，「無敵精英」上年9月贏完之後密密跑，直至1月尾再試閘，仄準後2月又贏，今季開鑼前試3閘，季內已跑了5仗，同樣只跑不閘，至上周才再試閘，部署似曾相識，伍鵬志旗下馬匹有用不完的體力，勤跑屬佳兆。

「馬特峰」季內兩場漸見走勢，同父馬擅長中距離，初跑一哩可揭開底牌。「着着領先」上季39分建功，現評26分隨時可郁手，泥地熱身後返勝途，小心為妙。「贏科超影」10歲馬元旦前硬性退役，新勝乘勇可拚則拚。「雄昇勇士」近仗走勢愈來愈具威脅。

第9場三班1200米，「競駿皇者」3歲初出跑谷草即贏，難度甚高，場地性能必屬中上，游達榮的新勝馬再出暫時成績兩出兩位，水準喼到，今次排檔比剛勝更理想，三甲穩陣。「多利彩駒」上周三賽事取消已獲保護權，但今場還要加上一張王牌，雙保險下確保正選資格。

「伊臣」轉姚廐初出即上名，久沉後已走出陰霾，以往試過連續6場跑前兩名，信可保持。「無限美麗」上場發揮一般也有接近走勢，似是重拾昔日準繩，今場用布文決心打硬仗。「得道猴王」及「友愛心得」有能力但排檔稍外，水準相若場合，條件差一點便只可爭三三四四。■海東