【耀眼精選】良田福星外檔啱跑

有關上個禮拜三退款安排，拜讀過同文長風兄上星期六大作，原來早響2010年5月30日騎師王都試過全數退款。問題嚟啦，既然一早有先例可援，換句話講正常響系統作出更新時，都會將呢類罕有特例加入考慮，但係今次畀外人感覺似乎冇吸取14年前嘅經驗。系統出現漏招，估計其中一個原因係相關部門人手響呢14年面目全非，所以根本完全唔知騎師王要全數退飛。當然仲有另一個可能就係收到柯打只退帶緊頭嘅騎師王注項，之後見群情洶湧先全數退飛，再推說系統出問題，反正IT部門都做慣箭靶。

其實當晚有兩個環節馬會可以做得更好。話說當晚筆者收到腰斬消息已經即時通知細佬，佢第一時間反應係話點解唔早啲講，等佢可以調整注碼響第4場買大啲。之後就輪到馬友發咗一張截圖，問點解網頁唔加條籤提示賽事將會腰斬，等佢呢類慣性Mute咗聲嘅專業投注人睇畫面都知發生咩事。

上個禮拜三嘅第3場，筆者推介「越駿開心」、「超勁寶寶」同「君智盛」，後兩駒最終影相爭3、4名，「君智盛」爆冷不成反露光，今次一定唔會有43倍咁好分，博W改為考慮初次增程，今季出閘變得乖巧嘅「良田福星」，呢匹馬唔鍾意受困，抽外檔或者更啱跑。