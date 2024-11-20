【分秒在握】表現超卓要高度重視

麥道朗殺到，連同潘頓及布文，3大澳系騎師可以話影響了大半個彩池，不過凡事有危必有機，在這段時間若能命中其他騎師的坐騎，隨時會有理想回報，今次艾道拿策騎的「超悅明駒」，轉倉後已一再試準，有分頭值博。

今次第6場四班1200米，快馬眾多，其中「競馬一心」、「千杯敬典」、「幸運星球」及「辣得駕勢」，在對上一仗均是採用放頭跑法，就算其中有一兩駒稍作退縮，相信步速仍不會慢，如此看來，這場的後上馬並不吃虧。

「超悅明駒」在港已踏入第4個季度，對上一次頭馬，已數到前季煞科戰取得的平頭冠軍，上季愈跑愈沉之下，轉倉謀突破亦難怪。賀賢在此駒加盟後，先跑一場毫無根據的泥地賽，結果居然跑第4並不差；緊接一仗，此駒出爭當時從未上名的1400米，進一步殺入三甲，反映馬匹在新環境下已納正軌。一連兩仗試準後，「超悅明駒」上季煞科日出爭最強田草1200米，跟前守好位下僅以半身位不敵「初戀」，可算未竟全功。

來到今季，「超悅明駒」初出配黃寶妮再爭田草1200米，好可惜排9檔全程走外疊，加上馬匹未熱身，因此末段力弱亦可以理解。上仗回配入位拍檔艾道拿轉爭谷草1200米，排9檔留後兼走三疊之下，入直路居然亦奮力追回第5名，路程適應試準後，今次移回4檔，埋門騎者連番親跳肉緊非常，轉倉未交代之輩萬事俱備，必須高度重視。

■長風

第6場 9超悅明駒 5電訊龍駒

4怡昌精神 2千杯敬典