【場地點樣】谷草今晚跑C欄　場地掛牌好至黏

跑馬地馬場今晚夜賽如常，共編9場草地賽事，以收窄之C欄進行競逐，頭場開跑時間為晚上6時40分。

天氣欠穩定，場地情況備受關注，今晨勘察場地之後，預測場地為「好至黏地」，度地儀指數2.73。正係打風不成，雖然颱風萬宜對於香港未有構成威脅，但一連兩日帶來細雨紛紛，今早情況亦如是，天文台更加預測密雲有雨，初時雨勢有時較大，而且氣溫驟降，天氣亦會轉涼。

當然天氣未有惡化，只要盡快回復穩定情況，不至期望如上期日賽，場地回復正常愈跑愈快，要回復正常場地競逐，亦非全無可能，否則今晚一旦夾雜場地變化因素，揀馬難度肯定大大提高。

今期以收窄C欄進行角逐，擺前守好位始終有着數，一旦有雨加添不明朗因素，恐怕切忌留得太後，內疊情況同樣令人擔心，為免直路擠於內疊受阻，亦避免受到場地偏差影響，相信在取衝衝刺方面，人馬於中外疊馬匹更加上算。

而就騎師成績方面，今季布文於C欄贏4W最醒，但近期手風欠順，今戰牌面只屬一般，以3W緊躡其後嘅田泰安，近季C欄成績俱屬前列人物，今晚即使只跑3件，為爭奪國際騎師錦標賽最後席位，鬥志毋庸置疑，不妨視為投注指標。