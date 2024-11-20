英國牌仔賽拉馬疑雲　4位見習生小懲大戒

昨日英國嶺飛馬場舉行嘅全天候賽事，頭場舉行嘅3200米6班賽事，响呢場只限未贏夠10W見習騎師出賽嘅場合，出現疑似集體拉馬鏡頭，全場5匹參戰馬中，頭馬Certain Style响騎師Tyrese Cameron自行領放下，大勝對手22個身位而回，賽後競賽小組就同場其餘4位見習騎師，分別對Kyle McHugh、Mason Paetel、Warren Fentiman、Chloe Lyons展開研訊，最終以經驗不足為大前提，全數未能為坐騎爭取最佳位置為理由，一律判罰停賽10日。

事緣呢場賽事，頭馬Certain Style起步未幾已經自行領放，但於賽事中途，與主馬群最遠距離達30個馬位，然而4位見習騎師依然尾隨有馬河，末有任何意識加速推動，直至入彎一段才齊齊發力，可惜為時已晚，而尾隨4匹馬，巧合於頭馬22個馬位之後，4駒以不足一身位再分先後。

全場賽事形勢雖然存在唔少問號，但英國賽馬會以經驗不足為理由，對於幾位見習生只嘅10日停賽，絕對係小懲大戒，不過對於勝出騎師Tyrese Cameron，自2022年10月之後，相隔逾2年再得頭馬，呢場久違了嘅勝利，對佢當然別具意義。