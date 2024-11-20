香港國際賽名單公布　26匹海外賽駒強攻4項G1

2024浪琴香港國際賽將於12月8日舉行，4場國際一級賽獲邀參戰名單今日公布，場面熱鬧4場爆滿，其中26匹為海外賽駒，分別來自主場香港、日本、英國、愛爾蘭，法國、德國及美國，而本地加海外獲選馬匹，合共冇26匹為一級賽盟主，實力相當強勁。

港隊今屆縱使少了「金鎗六十」，實力依然強勁，撇除弱項瓶賽，馬王「浪漫勇士」力爭香港盃三連霸，短途新貴「嘉應高昇」力爭首項國際一級賽頭銜，取代養傷缺陣「金鑽貴人」，於今屆賽事擺擂台，至於香港一哩錦標，新勝預賽「遨遊氣泡」，與及「錶之銀河」，勢成港隊爭標希望。

今屆海外代表之中，最新鮮再有澳洲3駒來襲，「好天朗」出戰香港一哩錦標，前墨盃冠軍「不戰而勝」出戰香港瓶，而「摯誠推介」將會出戰香港短途錦標。去年古摩亞陣營表現，雷聲大雨點少，今年岳伯仁主攻盃、瓶兩項。

東瀛兵團舊面孔加入生力軍來勢洶洶，除Sunday Racing與Carrot Club兩大陣營，再度成為國際賽常客，大馬主吉田勝己更加派出「橡木城」強配雷神出戰，顯然亦有志在必得之勢。

另外今屆於巴林國際錦標成功冧攤之「飛舞心靈」，獲邀出戰香港盃，而其馬主之一，正係歐洲球壇傳奇，前曼聯神奇領隊費格遜爵士，相信香港馬迷，亦會熱切期待大賽當日，可以目睹佢响馬場上嘅丰采。