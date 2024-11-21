【賽後報告】焦點友愛心得唔識跑濕地

是晚賽後報告撮要：

第1場：布文承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於趨近100米處時，他容許坐騎在尚未充分帶離「凱旋七福」下向內斜跑，導致「凱旋七福」被帶向內跑壓向「無敵精英」，令「無敵精英」橫越「三生福佑」的跑線，「三生福佑」因而須勒避。小組判罰布文於12月11日星期三跑馬地賽事停賽（1個香港賽馬日）。在衡量判罰輕重時，小組裁定布文的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級，也考慮了他的甚佳策騎出賽紀錄。

董明朗被查詢有關他在末段「馬特峰」的騎法。他表示，他於末段收起馬鞭時在一段短時間內減弱催策力度，其後當他觀察到「聰明導彈」迅速推進至坐騎外側時，他重新開始加大對坐騎的催策力度。小組告誡董明朗，他應時刻確保全力催策坐騎至終點，以免影響坐騎的名次。「贏科超影」的氣管內有很多血。「無敵精英」的氣管內有很多血。

第2場：「雙贏」被發現流鼻血。

第3場：梁家俊（「宇宙動力」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於趨近800米處時，他容許坐騎在尚未充分帶離「紅海風帆」下向內斜跑，導致「紅海風帆」須勒避「宇宙動力」的後蹄。小組判罰梁家俊由12月26日星期四開始停賽，直至1月2日星期四才可再次出賽（3個香港賽馬日）。此外，梁家俊被罰款55,000萬元。在衡量判罰輕重時，小組裁定梁家俊的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級，也考慮了他的欠佳策騎出賽紀錄。

班德禮（「三代同心」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於接近100米處時，他容許坐騎在尚未帶離「宇宙動力」下向外斜跑，導致該駒被帶向外跑及擠壓「鄉村樂韻」的跑線，「鄉村樂韻」因而勒避。小組判罰班德禮於12月4日星期三跑馬地賽事停賽（1個香港賽馬日）。在衡量判罰輕重時，小組裁定班德禮的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級，也考慮了他的極佳策騎出賽紀錄。

被查詢時，潘頓表示，曾獲報告患有「喘鳴症」的「紅海風帆」於早段及中段沿途搶口，直路上發出呼吸聲。賽後立即接受獸醫檢查，發現此駒患有「喘鳴症」，而此駒過往也有此毛病報告。賽後，潘明輝報告，「焦點」在陣上走勢欠佳，可能不適應是晚「好至黏地」的場地狀況。

第4場：蔡明紹被查詢有關他在末段「爆笑」的騎法。他認同小組的看法，即事後看來，他過早停止全力催策坐騎。小組告誡蔡明紹，他應時刻確保全力催策坐騎至終點，以免影響坐騎的名次。賽後，麥道朗報告，「領創動力」大部分途程須在沒有遮擋下走外疊，因而在直路上對催策毫無反應。

第5場：「電訊龍駒」賽後被發現口內有血。

第7場：小組押後宣佈覆磅完畢，因為他們觀察到於趨近50米處時曾發生一宗事件，當時「開心勇駒」被「勁好運」（潘頓）碰撞及帶向內跑，令小組質疑應否宣佈「勁好運」為是賽頭馬。其後，第2名馬匹「開心勇駒」的騎師鍾易禮以坐騎於末段受干擾為由，抗議「勁好運」的頭馬資格。小組考慮了證據後，發現「勁好運」於接近50米處時向內斜跑及與「開心勇駒」互相觸碰，並將「開心勇駒」帶向內跑，導致該駒在此宗事件發生時失去步韻。

由於小組充分認為倘若「開心勇駒」沒有受到干擾，應可較「勁好運」先過終點，因此裁定抗議成立，並將名次修訂如下：第1名「開心勇駒」，第2名「勁好運」，第3名「浪漫老撾」及第4名「我做到」。小組告誡潘頓須加倍小心，並應停止催策及修正坐騎。

被查詢有關「開心勇駒」進步表現時，練馬師告東尼表示，此駒從9月11日作季內初出時的表現中獲益，其後於10月25日在從化試閘時的表現也令他滿意，而這些因素是此駒是晚表現有進的主因。

第8場：「幸運遇見」氣管內有很多血。

第9場：賽後，潘頓表示，他能為「友愛心得」表現提供的唯一解釋，是坐騎未能適應是晚「好至黏地」的場地狀況。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。

一般事項：

因天氣關係，已取消原定於第5場後壓地的計劃。