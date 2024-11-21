大震撼末代子嗣有特權　JRA為多產巨匠舉行退役儀式

古摩亞旗下「多產巨匠」將於周日舉行日本盃後，姑勿論勝負如何，決定光榮引退，日本中央競馬會，屆時於東京競馬場，歷史性首度為呢匹海外賽駒，舉辦退役歡送儀式。

JRA歷來只對本土具王者級數馬匹舉行引退歡送儀式，今次「多產巨匠」以海外賽駒身份賦予特權，皆因佢係日本傳奇馬王「大震撼」末代最出色嘅子嗣，如今退役前重返日本，出戰最高榮譽賽事，若然能夠以勝利劃上完美句號，更加意義重大。

對於呢匹「多產巨匠」，係由「大震撼」與古摩亞旗下已故種王「天文學家」所生雌馬Rhododendron交配所生，由於兩線顯赫，古摩亞對此駒寄予厚望，至今15戰取得8勝，而自今年遠征杜拜司馬經典賽包尾慘敗，今個歐洲賽季成績只得平穩，G1就只曾於皇家雅士谷贏威爾斯親王錦標，征日前於愛爾蘭冠軍錦標，以頸位屈居「經濟科」之後。

今次遠征日本盃，首次帶兵出戰嘅岳伯仁，認為馬匹將可回復最佳水平迎戰，而老拍檔莫雅，亦期待此駒終極一戰，能夠攜手帶來重要勝利，與麥道朗世一之爭，莫雅能否於反先，當然要好好把握呢個最後機會。而「多產巨匠」明年就會响愛爾蘭古摩亞育馬場，投入配種行列。