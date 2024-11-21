三料G1冠軍　名戰古城榮膺2024歐洲馬王

第34屆卡地亞賽馬大獎，昨晚假座倫敦多徹斯特酒店(Dorchester Hotel)舉行，派發2024年歐洲馬季成績表，頒發其中8個不同組別最佳馬匹獎項，而備受矚目的馬王選舉，古摩亞旗下「名戰古城」，結果擊敗其餘3匹候選馬匹，成為2024年度歐洲馬王。

練馬師亦曾公開透露，「名戰古城」直至目前係其從練以來最佳馬匹，而總結今季成績，雖然响英國二千堅尼因場地變化大熱倒灶，接住於前國打比、日蝕錦標與國際錦標，直落連勝三項G1，雖然剛剛挑戰泥地失敗，於美國育馬者盃經典大賽慘敗，但無阻此駒今屆於歐洲馬季之豐功偉績，榮登今屆歐洲馬王寶座，同時獲選為最佳3歲雄馬，成為今屆頒獎禮雙料冠軍。

至於其餘6個獎項獲選名單，包括：最佳3歲雌馬「開運符」(Porta Fortuna)、最佳短途馬「調酒源流」(Bradsell)、最佳長途馬「饒舌達人」、最佳年長馬「卓倫谷」、最佳2歲雄馬「光中見影」(Shadow Of Light)、最佳2歲雌馬「維多湖」(Lake Victoria)。

反而有份競選馬王嘅法國凱旋門大賽得主「才情麗驥」，雖然季尾响隆尚G1兩連勝，可惜未能造成聲勢，馬王落選之外，於最佳年長馬組別亦不敵「卓倫谷」，變成四大皆空。