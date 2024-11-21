【日本直擊】歌利巨人嚟唔嚟香港？練馬師葛威法：跑完日本盃先講！

馬壇盛事日本盃將於今個禮拜日喺東京競馬場舉行，近年呢項賽事唔算太多海外馬匹參戰，今屆卻有「歌利巨人」、「多產巨匠」同埋「月正滿天」3匹歐洲賽駒遠赴東瀛，非常罕見。不過，日本盃依家有特別獎金制度，呢3隻馬各自喺今年贏咗指定嘅賽事，因此若然順利攻下日本盃，就能額外獲得300萬美元特別獎金，即使跑2、3名亦分別由120及75萬美元，認真和味。「歌利巨人」及「多產巨匠」兩駒之前已完成草地快試，而在今朝晨課，此兩駒各自於伴跳馬陪伴下於泥地跑道快踱考驗，當中前駒本身亦入選下個月的香港瓶，究竟會否跑完日本盃後立即來港呢？

對於呢個問題，「歌利巨人」練馬師葛威法就未有正面回應，佢話自從此駒今年夏天贏出G1英皇錦標後，已經鎖定遠征東瀛出戰日本盃，早前亦刻意跑多一場熱身，無疑佢都話好榮幸能夠同時入選香港瓶，但目前最重要係喺周日嘅日本盃全力爭勝，一切都要完成呢場大賽後先再作決定。另外，葛威法提到「歌利巨人」今年進步良多，成熟程度大增，喺英皇錦標一役交出凌厲後勁擊敗對手，表現出色，而今次遠征備戰良好，馬匹並非出現跌磅，屬好現象，現時狀態有150%弗，希望可以攞到好成績。