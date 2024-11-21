【日本直擊】美國馬主到場派帽　豪言要帶最好嘅馬遠征

「歌利巨人」早前畀美國大馬主John Stewart購入75%股權，上仗已經改用佢嘅Resolute Racing藍色綵衣上陣，今次遠征日本，佢當然亦有親自入場，今朝一早去到東京競馬場視察愛駒情況，兼且帶咗印上「歌利巨人」馬名嘅帽派畀在場傳媒。呢位最近獲美國選為2024年最佳新馬主嘅風雲人物，今次征日信心十足，坦言「歌利巨人」今次絕對係為勝利而戰，佢提到毫無疑問，如果純計中距離草地賽駒的能力，歐洲的確係比較出色，依家佢將全歐洲最好嘅草地中長途馬帶嚟日本，正好睇吓究竟面對日本一眾佳駟，能否同樣有表現，而佢提到非常樂於帶最好嘅馬遠征海外，勇於接受不同挑戰。

另外，曾於2014年夥拍「神威啟示」捧走日本盃的蘇銘倫，同樣對「歌利巨人」信心十足，佢話英皇錦標喺佢首次夥拍後駒出賽，當時都估唔到呢隻馬咁犀利，交出咁強後勁贏馬，佢話無疑今屆日本盃除咗主隊，外隊馬匹亦不弱，但如果畀佢可以任意挑選一駒上陣，仍會為「歌利巨人」效力，因為佢深信此駒係全組馬匹中實力最強嘅一匹。