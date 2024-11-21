【賽馬以外】湯普新令人諗起一個人！

4場香港國際賽嘅入選馬匹名單尋日公布咗，嚟嚟去去都係嗰啲啦，但坦白講，即使唔知最後會有幾多馬退出啦，純計依家呢個陣容，又真係幾鬼勁嘅，「歌利巨人」「月正滿天」、「自由島」都係勁嘢，當然前兩駒禮拜日仲要跑日本盃，會唔會嚟香港都係未知之數，但又多一匹日本三冠馬后嚟香港，仲要挑戰香港馬王「浪漫勇士」，當然如果「自由島」用洋將嘅話，應該會好睇啲。一哩嗰邊，「神志勇進」今年真係長期大勇，但團野大成係咪可以委以重任，定係好似上年咁用其他人？同埋嗰隻法國3歲馬「別具風味」之前遠征澳洲都幾乎贏大賽，今次嚟香港，始終冇咗「金鎗六十」，話唔定可以喺香港一哩錦標起作用。

不過，尋日除咗有香港國際賽入選名單，其實都仲有一單消息嘅，就係原來牌照只係去到下個月9號嘅澳洲騎師湯普新，獲得馬會延長牌照至季尾。其實呢單嘢都算好正常，就算依家有麥道朗、遲吓輪到法國好手貝知仁來港客串，但麥道朗現階段唔會長駐香港，貝知仁究竟係咩料，大家都未知，無疑筆者印象中呢位法國騎師有料到，但香港係一個好特別嘅地方，騎功好勁亦未必有支持，同埋以佢嘅情況，就算來港成績唔差，應該都唔會考慮在港發展，因為佢喺法國仲有大把世界，唔使嚟呢度搵食。所以純計目前騎師數目，就算湯普新成績再差，都未必唔續牌畀佢，況且佢都交咗兩場頭馬，勝出率都低，但嚴格嚟講佢唔算完全冇支持，筆者都覺得佢留低有理。

當然講騎功，湯普新又真係冇咩特別過人之處，背景亦真係名不見經傳，但有時呢類騎師嚟到香港往往知道自己一定處於下風，自然肯做肯拚肯捱，咁樣反而學嘢更快，因為佢都未到30歲，話唔定可以大幅進步都唔見。就好似潘頓咁，筆者都算認識佢一段長時間，如果將時光可以回到2007年，除咗筆者，相信大部份馬迷，甚至潘頓自己，都未必估到呢位當時都係唔算太出名嘅騎師，依家即將打破韋達嘅1813W紀錄啩。不過，筆者唔係話湯普新係第二個潘頓，因為潘頓性格同心理質素好強，而湯普新就係嗰種平易近人、勤力兼且默默耕耘嗰類騎師，亦好支持爭取每一個機會，而佢呢種特質，就令筆者有少少諗起十幾年前曾來港客串嘅南非騎師卓利。

如果近年先賭馬嘅朋友應該對卓利冇咩印象，事實上呢位南非騎師佳作真係唔算太多，最叻應該係夥拍苗禮德嘅馬女「金德寶」殺低短途王「蓮華生輝」，而普遍唔少練馬師都覺得佢唔太叻，所以支持唔多，而佢又係唔放棄，盡力爭取每一個機會，騎好每場馬，平時對啲傳媒又好禮貌，同埋筆者印象中同卓利吹水時，佢係一位好識得分析賽事同步速嘅騎師，有時佢都話唔明自己啲坐騎點解咁冷，明明有能力，結果又真係畀佢贏到。

湯普新依家來港未夠1年，而佢嘅情況都應該知道喺呢度搵食唔易，但有時香港好奇怪，主動同有禮貌，陣上犯錯少，有幾多就跑幾多，反而仲容易得到練馬師、馬主歡心，始終有時搵到大騎師，希望愈大，失望愈大嘛，肯搏肯拚，幕後至少知道輸啲乜。同埋筆者都見過湯普新係會好主動問不同練馬師搵坐騎，操完馬就立即匯報，工作態度一流，咁騎功呢方面，就要睇吓佢喺陣上學到幾多啦。

同埋就算最終喺香港唔能夠成功，近年唔少曾於香港發展嘅騎師，離開香港後成績都好咗好多，就算嘉里依家喺澳洲啲大賽都成日見到佢，而祈普敦、史卓豐一樣贏到G1，李寶利去到美國更加風生水起，所以畀啲時間湯普新，話唔定有啲驚喜呢。

■山無陵