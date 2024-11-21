香港12項一級賽　全數納入全球匯合彩池賽期

香港賽馬會宣佈，2024/2025年度香港馬季全部12項一級賽將首度列為全球匯合彩池賽事，當中包括今年12月浪琴香港國際賽事的4項一級賽。

全球匯合彩池由馬會營運，於2019年皇家雅士谷賽期首次開辦，只為在香港以外地區舉行的賽事而設。及至現在，馬會把本地12項一級賽全數納入全球匯合彩池賽期，而該12項賽事於最近3年均曾打入國際賽馬組織聯盟公佈的浪琴全球百大一級賽排名榜。

早於2013/2014年度馬季開始，馬會便為本地賽事設立匯合彩池，而馬會為所有本地賽事開辦匯合彩池的方式在技術上與全球匯合彩池相同，但今次將是首度有本地賽事獲納入全球匯合彩池賽期。

香港將繼英國、愛爾蘭、德國、南非、沙特阿拉伯、阿聯酋、澳洲及阿根廷後，成為全球第9個舉辦全球匯合彩池賽事的賽馬地區。目前有逾25個賽馬地區及70個匯合彩池夥伴投注於香港彩池及全球匯合彩池，而於2024/2025年度馬季，在國際賽馬組織聯盟公佈的全球百大一級賽中將有84項賽事設有全球匯合彩池。

馬會行政總裁應家柏表示：「全球匯合彩池為國際賽馬業帶來眾多好處，包括引入規模龐大的平分彩金市場、提高價值機會、帶來更穩定的賠率及提升回報。全球匯合彩池也是打擊非法賭博營運者的重要手段，並成功提升賽馬運動的回報，供賽馬機構投放於賽事獎金及更廣泛地促進賽馬的可持續發展。」

「此外，全球匯合彩池推動著賽馬運動的推廣，重點宣傳全球最頂尖的賽事、馬匹、騎師及練馬師，尤其是國際賽馬組織聯盟公佈的浪琴全球百大一級賽。因此，我們以香港國際賽事日的4項一級賽為起點，把香港最頂尖的賽事納入全球匯合彩池品牌當中，正合其時。香港的服役馬匹數目僅佔全球賽駒總數的0.7%，但香港於2023年共有14匹本地賽駒躋身浪琴世界最佳馬匹年終排名榜，也有12項賽事獲列為國際賽馬組織聯盟公佈的浪琴全球百大一級賽。」

「馬會的世界級賽馬及全球匯合彩池的發展均讓我們引以為豪，而我們十分期待兩者日後能並肩前進。」

馬會投注產品執行總監范梓文說：「透過全球匯合彩池為全球超過25個賽馬地區的投注人士帶來多12項國際賽馬組織聯盟的浪琴全球百大一級賽，正好反映馬會矢志推廣高水平賽馬。」

「把香港的頂級賽事納入全球匯合彩池在策略上實屬順理成章，因為全球匯合彩池不僅是一個博彩品牌，而箇中目的是把最頂尖的國際賽事納入其中。」

「隨著全球匯合彩池越來越受歡迎，我們的目標是繼續為賽馬運動作出更大貢獻，從而惠及整個業界生態。英國自2019年起已開辦全球匯合彩池賽事，而連同愛爾蘭計算，全球匯合彩池賽事至今為此兩地馬場帶來的收益已超過5億港元。隨著我們擴大全球匯合彩池的投注種類，這些效益將再攀新高峰，裨益全球賽馬業。」

2024/2025年度馬季列為全球匯合彩池賽事的香港賽事：

08/12/2024 浪琴香港盃

08/12/2024 浪琴香港一哩錦標

08/12/2024 浪琴香港短途錦標

08/12/2024 浪琴香港瓶

19/01/2025 董事盃

19/01/2025 百週年紀念短途盃

23/02/2025 花旗銀行香港金盃

23/02/2025 女皇銀禧紀念盃

27/04/2025 富衛保險女皇盃

27/04/2025 富衛保險冠軍一哩賽

27/04/2025 主席短途獎

25/05/2025 渣打冠軍暨遮打盃