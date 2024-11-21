【日本盃】歌利巨人月正滿天誓揚威

周日下午2時40分有日本盃2400米一級賽供受注，當中「歌利巨人」及「月正滿天」跑完此戰後很大機會出戰香港國際賽事，兩駒同樣已報名跑香港瓶2400米。至於本身父系出自日本超級名駒「大震撼」的「多產巨匠」，將以日本盃作競賽生涯最後一戰，日本馬會更會為其安排歡送儀式，此戰極具意義。

由葛威法訓練的「歌利巨人」，繼7月在蘇銘倫胯下勝出2392米英皇錦標，人馬小休後於10月跑法國二級賽2200米又贏，4歲馬已找到最佳拍檔，乘勇今次挑戰日本最高榮譽的日本盃，2400米必合發揮，假如順利勝出再奪香港瓶，絕對是非凡成就！

德國代表「月正滿天」，前仗在德國巴登大賽擊敗「譽滿杜拜」贏馬，上仗跑凱旋門大賽受困而敗，今回來日本及香港挑戰，也有心在世界舞台揚威！

那麼主隊馬在面對強敵下，究竟哪匹可肩負重任？由木村哲也訓練的「雪嶺熱點」將是最大機會的日本代表，此匹3歲馬女今年雖然在日本雌馬三冠首關落敗，但尾兩關2400米橡樹大賽及秋華賞2000米均能以首名過終點，是次由李慕華主轡，發揮同樣可靠，前仗正是在東京競馬場同程贏馬，可期收到場地之利。另一匹「勝局在望」剛戰在東京競馬場捧走G1秋季天皇賞，是次再度挑戰日本盃，戰意必堅，投注上，大家不妨包抄幾匹實力馬買三重彩！