【分秒在握】119倍大冷走光要跟

賽馬引人入勝的地方之一，係馬匹的交替傳承，來自澳洲、新西蘭又或者北半球的賽駒，在香港接受訓練，練馬師可以係香港人，又或者係來自五湖四海的練者，而鞍上人亦可以係華人或者外籍好手，總之香港的賽馬運動，多年來就係華洋共處，各展所能，充滿了國際色彩。

「金鎗六十」告退未幾，「浪漫勇士」及「嘉應高昇」已經光芒四射，未來一哩會是「遨遊氣泡」惡鬥「錶之銀河」之局，還是有未見的後起之秀挑戰？種種未知之數，都相當吸引。作為評馬人又好，作為普羅馬迷都好，能夠由眾多質新馬之中，揀到一些取得勝利，甚至連番獲勝之輩，都係樂趣之一，畢竟贏錢之餘，亦可印證自己眼光。

布文痛定思痛今季刻意減磅，上次日賽竟可破例造123磅爭G2，今次竟肯造124磅騎三班1200米草地的「星運遨翔」，相信必有原因。此駒上仗初出跑田草1200米，排10檔一留再留至包尾，加上步速偏慢，三甲馬全部跟前走位123，而「星運遨翔」能夠在尾兩段22秒3及22秒5之下，由包尾追回第5，加上末段受困未被力策，119倍大冷門有此表現，怎可不跟進？

■長風