「齋月」上月才被玉龍賽馬集團收歸旗下，隨即來港出戰香港一哩錦標。

今屆香港國際賽外隊陣容鼎盛，原先就連今季响澳洲連擸4場G1嘅「精緻之道」，馬主玉龍賽馬集團掌舵人張月勝，都好希望愛駒來港一撼「浪漫勇士」，不過集團經過商議之後，响春季嘉年華連場硬戰，以馬匹健康為前提，唔想馬匹周車勞頓，最終放棄來港。

雖然有啲可惜，但剛剛公布嘅參戰馬匹名單之中，原來香港一哩錦標之中，玉龍賽馬集團依然榜上有名，「齋月」(Ramadan)以英國代表身獲選出戰。更值得留意嘅係，呢匹馬係10月先至易主，上一手正正就係今次一齊來港同場競逐嘅法國代表「別具風味」馬主。

原本「齋月」响法國服役，由赫德家族嘅星二代赫健輝訓練，至今10戰取得5勝，最後一場取勝於G2韋士登錦標，然後响雅康納10月凱旋門現役馬匹拍賣會之中，玉龍賽馬集團以150萬歐元(約1220萬港元)購入，並轉至英國練馬師范景新旗下，隨即報名出戰今屆香港國際賽。

不過呢匹3歲雄馬，長線嚟講似乎想效法「精緻之道」轉，引進北半球佳駟轉戰澳洲，以明年春季嘉年華為目標。其實「精緻之道」亦係集團2023年12月，透過德達素出賽馬匹拍賣會，以270萬堅尼(約2840萬港元)購入，然後就成為今年春季嘉年華嘅大贏家。

今次玉龍响法國入貨，馬匹新勝當銳夾啱時間，選擇先嚟香港仄試吓實力，又睇吓响今屆香港一哩錦標之中，呢匹「齋月」表現又如何。