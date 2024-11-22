金美琪再來港挑戰騎師賽

以澳洲為策騎基地的女將金美琪今年四出征戰，下一站將前來香港獻技，於12月4日（星期三）重回跑馬地，連續第2年出戰浪琴國際騎師錦標賽。

金美琪今年曾在英國、日本、美國及澳洲上陣，今次來港希望在這項錦標賽的成績能較去年更上層樓。她去年首次參加共設四關的浪琴國際騎師錦標賽，憑「超額認購」勝出首關賽事，最終奪得季軍。

金美琪時刻準備與世界頂級的騎師較量，坦言期待與參戰今屆賽事的各地好手比拼，包括莫雅（英國）、布宜學（英國）、簡國能（愛爾蘭）、巴米高（法國）、川田將雅（日本）及麥道朗（紐西蘭）。

除了金美琪外，列陣此賽的女騎師還有英國好手杜苑欣。

本地頂級騎師方面，潘頓及上屆賽事冠軍何澤堯等將再次代表中國香港參賽。

金美琪希望今屆成績能更勝去年取得的季軍。

她說︰「去年我在首關即能贏得頭馬實在太好了，很有利。到港參賽不只是有趣的體驗，也是很好的學習機會，我很高興能再次參賽。」

金美琪說：「你看看今年的參賽騎師名單，他們來自世界各地，而且每位都是高手，所以今次賽事競爭肯定會十分激烈，不過我非常開心能夠參與其中。」

現年34歲的金美琪今年先後征戰多個不同地區，雖然行程緊密，但她表示在海外策騎對提升騎功大有裨益。

金美琪說：「我很享受到各地參賽，今年初先在日本上陣，其後在英國客串兩次，再在美國參加育馬者盃。」

「在不同賽道作賽，迫使自己在不同地方作出適應及策騎上陣，都有助提升自己。」

過程中，她創下不少重要成就。

她夥拍堀宣行旗下的日本賽駒Satono Carnaval，在美國德爾馬競逐育馬者盃，成為首位以澳洲為基地的騎師角逐該賽。

她也於年初在日本客串時，憑Chuck Nate在二級賽美國賽馬會盃（2200米）奪冠，成為首名在日本揚威平地分級賽的海外女騎師。

金美琪說：「日本確是一處好地方。在當地策騎固然挑戰重重，但其間我得到堀宣行支持。他對我很好，鼎力支持我。」

「我們攜手贏得一些頭馬。」

金美琪在德爾馬競逐育馬者盃後，於本月初返回澳洲主策「大地圖」出爭一級賽墨爾本盃（3200米）。

她說：「那幾天我從美國返回澳洲參加墨爾本盃，實在非常忙碌。我認為該兩仗的成績可以更好一點。」

「不過兩仗都是很好的體驗。我向來享受角逐墨爾本盃，絕不想錯過這項大賽。」

出生於英國的金美琪在當地展開策騎事業，但其後轉赴悉尼跟隨「澳洲馬壇第一夫人」活侯夫人學藝。她今年6月第一次重返英國，在此行中不但與Luke Hilton結為夫婦，也在皇家雅士谷賽期中夥拍「昂首行」角逐沙特利咸錦標（1600米），最終跑獲亞軍。

金美琪即將第2度來港參加國際騎師錦標賽，她希望能在當日賽事爭取更多上陣機會，而如果獲得適合的坐騎，她也會競逐於12月8日星期日舉行的浪琴香港國際賽事。

結束香港之旅後，金美琪將於明年1月再赴日本，展開為期兩個月的客串期。今年較早時，金美琪曾在日本上陣139次，取得16勝的佳績。