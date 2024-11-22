沙田從未試過咁勁！巫偉傑招牌馬又嚟！

巫偉傑今季累積11W表現亮麗，而且一改開倉首季專攻谷草的作風，今季沙田出擊一樣掂，而今個月於沙田日賽更加強勢，3戰未曾斷纜，最近兩次更起孖。巫偉傑周日對梁家俊委以重任，「糖不甩」及「智勝龍」大有機會為馬房爭取沙田日賽4連勝。

今期沙田日賽，巫偉傑頭3場參戰馬均由梁家俊負責出擊，頭場「智勝龍」排1檔再戰1400米，經過上場谷草一哩落敗洗底，絕對有權轉場變身。上次賽前被發現左眼表皮擦傷，雖獲准出賽，但會否受影響不得而知，賽後又被驗出喘鳴症復發。此駒前仗同程獲季，健康有隱憂馬回師強項必不作保留。

接住巫廐兩匹初出生力軍也是有備而戰，梁家俊與「老撾」系合作緊密，今次初出「美麗老撾」繼續由其主理，4課從化試閘騎者一手包辦，高度重視。巫偉傑最近有「喵喵怪」初出即爆大冷，第2場「美麗老撾」備戰同樣積極，直路賽1000米排有利12檔，小心突如其來。

配梁家俊尤其合拍

至於重心分子第9場「糖不甩」人夾馬緣，與梁家俊至為合拍，今季配梁家俊兩次未逢敗績，雖然今仗回升三班，但上仗蹄下敗將「健康快車」再出仍能上名。以此作為實力指標，「糖不甩」挾新勝銳氣再度誓師，馬房招牌馬必力謀3捷。