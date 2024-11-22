天下第一高手莫雅：擊敗潘頓從不容易

莫雅今季再次取得驕人佳績，至目前為止勝出19項一級賽，包括夥拍「名戰古城」攻下英國打吡、日蝕大賽及國際錦標，倘若他周日能夠憑「多產巨匠」揚威日本盃，便有望再奪得全球最佳騎師獎項。

下個月來港出戰國際騎師錦標賽的莫雅說：「我一向為獲邀而感到光榮，只要時間許可我從不拒絕。我相信所有騎師都希望能參與其中，因為這是全球最頂尖的騎師挑戰賽，而國際賽事周的節目也相當豐富，我總希望能在該香港國際賽事中上陣。」莫雅於2009年及2010年的國際騎師錦標賽奪冠，另有4次躋身三甲。

問及賽前是否總是相信自己有一半機會奪魁時，莫雅說︰「是的，但你也有一半機會未能交出好表現。你可能會得到一匹優質坐騎，但抽得不利檔位。賽事的變數很多，有時你的坐騎或者實力一般，但能幸運地在陣上取位順利，甚至勝出賽事。你總有機會取勝，賽駒是公平地編配的，但某關賽事可能會有一匹賽駒較為突出，真正實力超出評分，而這就是賽馬的特色。」

當莫雅首次來港策騎時，韋達正是香港首屈一指的騎師，其後他開始欣賞莫雷拉、潘頓及何澤堯。莫雅說：「一直以來，香港騎師的水平均屬頂尖。潘頓今季一如以往，從開始便勢如破竹，要擊敗他向來都不容易，就像以前的莫雷拉及韋達。布文與何澤堯也一樣，他們全都是鞍上精英。」