【日本盃】多產巨匠誓破主隊壟斷　岳伯仁造訪身美浦嚇親尾關知人

2400米一級賽日本盃周日在東京競馬場上演，共有3匹海外佳駟參賽，分別是愛爾蘭代表「多產巨匠」、法國「歌利巨人」及德國「月正滿天」，力爭打破主隊連續18年壟斷此賽冠軍的局面。上一匹攻下日本盃的外隊賽駒已是近20年前的「傲家聲」，當年在戴圖理胯下以馬鼻位之先力壓主隊「真心呼喚」，勝出第25屆日本盃，完成時間更刷新了當時的場地紀錄。

巴利多爾陣營練馬師岳伯仁周三親臨東京競馬場觀看「多產巨匠」最後快操，他過往先後派出6駒角逐日本盃，仍未竟功。岳伯仁表示：「馬兒速度與級數兼備，而且步大力雄，在哩半途程上表現優異，我認為東京賽道及日本盃應會適合牠發揮。」「多產巨匠」至今6奪一級賽，並將以日本盃作告別戰。

主隊方面，「勝局在望」被視為爭勝要角，該匹4項一級賽盟主剛於上仗攻下秋季天皇賞。3歲的「雪嶺熱點」於上月攻下秋華賞，贏得第2項雌馬經典賽殊榮。「駿天宮」現年5歲，去年在春季天皇賞摘桂，在今年的秋季天皇賞則負於頭馬「勝局在望」蹄下，以兩個馬位之差得第4名。

「星映天下」去年角逐日本盃時，在「春秋分」及「自由島」之後跑獲季軍，此駒在日本12仗中全入三甲，當中7項屬一級賽。另一主隊代表「真命新帝」在法國出生，於日本打吡跑得季軍，其後出戰海外，直至今仗回師日本。

岳伯仁及莫雅周三現身美浦練馬中心，又參觀尾關知人的馬房，該廄的日本盃爭標分子「堅韌力」去年攻下菊花賞，今年8月角逐國際錦標，不敵岳伯仁麾下的頭馬「名戰古城」得第5名。

尾關知人對他們造訪馬房感到有點意外，他說：「我從沒想過會在美浦見到岳伯仁。我不想這樣說，好像不太客氣，但我定會竭盡所能在主場力保不失。」

「大震撼」子嗣「多產巨匠」今仗無論勝負，也無損牠的王者地位。日本盃結束後，「多產巨匠」獲安排於東京競馬場舉行榮休儀式，是首匹海外賽駒能獲此榮耀。